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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html
Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала ООН срочно направить международную миссию для того, чтобы она задокументировала... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:23
2020-09-04T19:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
совет безопасности оон
эстония
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ООН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> призвала <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> срочно направить международную миссию для того, чтобы она задокументировала "ситуацию на земле".В пятницу по инициативе <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> проходит неофициальное заседание <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a> по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии.Тихановская в ходе выступления по видеосвязи указала на множество случаев задержания и чрезмерного применения силы по отношении к протестующим. "Мы призываем ООН направить срочную международную мониторинговую миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на земле", - сказала она.Кроме того, бывшая кандидат в президенты от белорусской оппозиции призвала международное сообщество ввести санкции против нарушителей избирательного процесса в Белоруссии, а также против лиц, совершивших преступления против человечности.Светлана Тихановская призвала провести специальную сессию СПЧ ООН по ситуации с правами человека в республике."Мы просим ООН осудить чрезмерное использование силы белорусскими службами безопасности против протестующих. Мы предлагаем провести специальную сессию Совета по правам человека ООН для обсуждения ситуации с правами человека в Белоруссии", - сказала Тихановская.Тихановская также потребовала предоставления доступа и обеспечения свободного передвижения по стране для спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии. "Мы требуем немедленного освобождения всех произвольно задержанных политических заключенных, включая Сергея Тихановского, Павла Северинца, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского, Николая Статкевича и десятков арестованных лидеров гражданского общества. Мы требуем окончания запугиваний и преследований членов Координационного совета Светланы Алексиевич, Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Сергея Дылевского, Марии Колесниковой, Максима Знака и других", - сказала Тихановская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200904/litva-1576633237.html
https://ria.ru/20200903/tikhanovskaya-1576705573.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
Самозванке - марионетке новый текст написали.
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сама еще та миссионер))) из за бугра шуметь)))
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эстония
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, совет безопасности оон, эстония, белоруссия, оон, в мире

Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию

18:23 04.09.2020 (обновлено: 19:07 04.09.2020)
35337
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ООН, 4 сен – РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала ООН срочно направить международную миссию для того, чтобы она задокументировала "ситуацию на земле".
В пятницу по инициативе Эстонии проходит неофициальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии.
Тихановская в ходе выступления по видеосвязи указала на множество случаев задержания и чрезмерного применения силы по отношении к протестующим. "Мы призываем ООН направить срочную международную мониторинговую миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на земле", - сказала она.
Кроме того, бывшая кандидат в президенты от белорусской оппозиции призвала международное сообщество ввести санкции против нарушителей избирательного процесса в Белоруссии, а также против лиц, совершивших преступления против человечности.
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Светлана Тихановская призвала провести специальную сессию СПЧ ООН по ситуации с правами человека в республике.
"Мы просим ООН осудить чрезмерное использование силы белорусскими службами безопасности против протестующих. Мы предлагаем провести специальную сессию Совета по правам человека ООН для обсуждения ситуации с правами человека в Белоруссии", - сказала Тихановская.

По ее словам, взаимодействие с властью Александра Лукашенко "означает поддержку насилия и явного нарушения прав человека". При этом она заявила, что "Лукашенко больше не представляет Белоруссию". "Белорусы законопослушные, мирные, ответственные люди с высоким чувством личного и коллективного достоинства. Мы готовы и открыты к диалогу со всеми сторонами, со всеми странами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии", - добавила она.

Тихановская также потребовала предоставления доступа и обеспечения свободного передвижения по стране для спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии. "Мы требуем немедленного освобождения всех произвольно задержанных политических заключенных, включая Сергея Тихановского, Павла Северинца, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского, Николая Статкевича и десятков арестованных лидеров гражданского общества. Мы требуем окончания запугиваний и преследований членов Координационного совета Светланы Алексиевич, Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Сергея Дылевского, Марии Колесниковой, Максима Знака и других", - сказала Тихановская.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Популярные комментарии
Самозванке - марионетке новый текст написали.
4 сентября, 18:31
Андрей МартыновАндрей Мартынов
177300210
сама еще та миссионер))) из за бугра шуметь)))
4 сентября, 18:26
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
13940126
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