https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html

Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала ООН срочно направить международную миссию для того, чтобы она задокументировала... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:23

2020-09-04T18:23

2020-09-04T19:07

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

совет безопасности оон

эстония

белоруссия

оон

в мире

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<strong>ООН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> призвала <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> срочно направить международную миссию для того, чтобы она задокументировала "ситуацию на земле".В пятницу по инициативе <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> проходит неофициальное заседание <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a> по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии.Тихановская в ходе выступления по видеосвязи указала на множество случаев задержания и чрезмерного применения силы по отношении к протестующим. "Мы призываем ООН направить срочную международную мониторинговую миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на земле", - сказала она.Кроме того, бывшая кандидат в президенты от белорусской оппозиции призвала международное сообщество ввести санкции против нарушителей избирательного процесса в Белоруссии, а также против лиц, совершивших преступления против человечности.Светлана Тихановская призвала провести специальную сессию СПЧ ООН по ситуации с правами человека в республике."Мы просим ООН осудить чрезмерное использование силы белорусскими службами безопасности против протестующих. Мы предлагаем провести специальную сессию Совета по правам человека ООН для обсуждения ситуации с правами человека в Белоруссии", - сказала Тихановская.Тихановская также потребовала предоставления доступа и обеспечения свободного передвижения по стране для спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии. "Мы требуем немедленного освобождения всех произвольно задержанных политических заключенных, включая Сергея Тихановского, Павла Северинца, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского, Николая Статкевича и десятков арестованных лидеров гражданского общества. Мы требуем окончания запугиваний и преследований членов Координационного совета Светланы Алексиевич, Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Сергея Дылевского, Марии Колесниковой, Максима Знака и других", - сказала Тихановская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/litva-1576633237.html

https://ria.ru/20200903/tikhanovskaya-1576705573.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

Андрей Мартынов Самозванке - марионетке новый текст написали. 206

Руслан Якубик сама еще та миссионер))) из за бугра шуметь))) 152

41

эстония

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, совет безопасности оон, эстония, белоруссия, оон, в мире