https://ria.ru/20200904/teleprogramma-1576623534.html

Телевизионный клуб знатоков "Что? Где? Когда?"

Датой рождения популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?" официально считается 4 сентября 1975 года, когда в эфир вышел ее первый выпуск. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T00:55

2020-09-04T00:55

2020-09-04T00:55

справки

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Датой рождения популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?" официально <a href="http://chgk.tvigra.ru/letopis/?1975" target="_blank">считается 4 сентября 1975 года</a>, когда в эфир вышел ее первый выпуск. Идея передачи <a href="http://chgk.tvigra.ru/personal/" target="_blank">принадлежит</a> режиссеру, телеведущему Владимиру Ворошилову (1930-2001). Суть игры "Что? Где? Когда?" заключается в <a href="http://ria.ru/society/20100904/272185958.html" target="_blank">противостоянии</a> команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на вопросы – словесные головоломки, требующие логического мышления и, зачастую, знаний в области истории, литературы, математики и естественных наук, которые присылают по почте или по интернету телезрители. Команда знатоков должна найти верный ответ в течение одной минуты. За каждый правильный ответ знатоки получают одно очко, в случае неверного ответа очко начисляется команде телезрителей. Игра ведется до шести очков.Кроме очка телезритель, на чей вопрос знатоки не смогли дать правильный ответ, <a href="http://chgk.tvigra.ru/news/2020/?reglament" target="_blank">получает денежный приз</a>. Правильность ответа определяет ведущий игры. Вначале игра <a href="http://chgk.tvigra.ru/letopis/?1976" target="_blank">называлась</a> "Семейная викторина "Что? Где? Когда?", в первом выпуске которой приняли участие две команды – семья Ивановых и семья Кузнецовых из Москвы. Игра состояла из двух раундов, снимавшихся дома у каждой из семей. Командам задавалось по 11 вопросов. С течением времени правила игры, призы и само название клуба менялись. В 1976 году "Семейная викторина "Что? Где? Когда?" превратилась в телевизионный молодежный клуб "Что? Где? Когда?". Первыми игроками были студенты МГУ им. М.В. Ломоносова. В игре появился волчок, при помощи которого выбирался не вопрос, а отвечающий игрок. Участники игры отвечали на вопросы сразу, без подготовки. Каждый участник играл сам за себя.Самые первые вопросы были придуманы Ворошиловым, а когда игра стала известной, начали принимать вопросы от зрителей. Ответивший на вопрос получал приз – книгу, ответивший на семь вопросов получал главный приз – комплект книг.Ответы игроков оценивали члены почетного жюри – академик Академии медицинских наук СССР Оганес Бароян, член-корреспондент АН СССР Виталий Гольданский, писатель Даниил Данин.Владимиру Ворошилову в то время было запрещено появляться в кадре, поэтому первым ведущим игры был Александр Масляков, который провел одну игру. В 1976 году передача вышла в эфир один раз – 24 апреля. В 1977 году ведущего <a href="http://chgk.tvigra.ru/library/?30years" target="_blank">сменили</a> четыре голоса за кадром. Впервые волчок стал указывать на письма телезрителей, а не на отвечающего игрока, и в игре появилась минута обсуждения. Каждый правильный ответ приносил приз-книгу в общий фонд участников игры. Если члены клуба проигрывали вопрос, вся шестерка игроков менялась. В том же году в клубе появилась традиция вручать приз телезрителю за лучший вопрос, а в зале появился живой символ передачи – филин Фомка. С 1978 года Владимир Ворошилов стал единственным закадровым ведущим игры, а игры в телевизионном клубе "Что? Где? Когда?" стали традиционными и постоянными.С 1979 года все игроки, бывшие членами клуба "Что? Где? Когда?" или просто участниками передачи, впервые стали называться знатоками. В том же году 24 января в игре прозвучала первая музыкальная пауза. Первое время музыкальные паузы всегда шли в записи. Номера с участием приглашенных на игру артистов появились только в 1982 году, а с 1983 года музыкальные паузы в зале стали традиционными.В 1980 году впервые было упомянуто имя ведущего игры Владимира Ворошилова, а в 1981 году <a href="http://mak-chgk.ru/structure/" target="_blank">появилась</a> первая почетная награда клуба – "Знак совы" – подвеска в виде деревянной совы. Приз вручался лучшему знатоку игры; первым его обладателем стал Александр Бялко.В 1982 году окончательно определилась форма игры. Было введено новое правило: игра продолжается до шести очков. 6 декабря 1983 года впервые появился "черный ящик". В 1984 году был учрежден приз "Хрустальная сова", первым обладателем которого стал Нурали Латыпов. С октября 1986 года передача "Что? Где? Когда?" стала выходить только в прямом эфире.В 1987 года впервые состоялась серия международных игр "Что? Где? Когда?", три прямых эфира прошли из Болгарии.В 1989 году по инициативе Владимира Ворошилова была создана общественная неправительственная организация – Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?" (МАК), объединившая клубы интеллектуальных игр многих стран мира.В 1991 году на игровом столе в качестве приза <a href="http://chgk.tvigra.ru/library/?30years" target="_blank">впервые появились деньги</a>, превратив интеллектуальный клуб в интеллектуальное казино, а ведущий стал называться крупье.Был введен титул бессмертного члена элитарного клуба, который получал право остаться в клубе, несмотря на проигрыш команды. Атрибутом бессмертных стал красный пиджак.В 1992 году в игре появляется сектор "Зеро".Зимой 1993 года знатоки в первый раз появились на игре в смокингах.30 декабря 2000 года Владимир Ворошилов провел свою последнюю игру, 10 марта 2001 года он скончался.С мая 2001 года автором, ведущим, режиссером и продюсером игры "Что? Где? Когда?" стал. С этого года был введен "13 сектор", в который пользователи сети Интернет могут присылать вопросы на игру прямо во время прямого эфира.В 2002 году впервые <a href="http://chgk.tvigra.ru/letopis/?2002" target="_blank">сыграно четыре серии игр</a> – весенняя, летняя, осенняя и зимняя. В этом году клубе был учрежден почетный приз "Бриллиантовая сова", который является главной наградой года и вручается в финальной игре лучшему игроку победившей команды. "Бриллиантовая сова", весом более восьми килограмм, выполнена из серебра и хрусталя по технологии "алмазная грань" (ручная работа), в ее украшении использовано 70 рубинов. С 2013 года лучшему игроку команды знатоков <a href="http://ruscrystal.com/page/175" target="_blank">вручается приз</a> от Госкорпорации "Росатом" – "Хрустальный атом". С 2018 года помимо четырех сессий игр <a href="http://chgk.tvigra.ru/?472" target="_blank">проводится сессия</a> "Дети XXI века" с участием школьников. В 1976-1982 годах игры "Что? Где? Когда?" <a href="http://chgk.tvigra.ru/letopis/?2019" target="_blank">проходили </a>в баре Останкинского телецентра, в 1983-1986 годах – в доме № 47 на улице Герцена (ныне Большая Никитская). С 1988 по 1989 год игры проходили в Центре международной торговли на Красной Пресне. С 1990 года все игры телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проходят в Охотничьем домике в Нескучном саду.За время существования телепрограммы было проведено 525 игр – 282 в XX веке и 237 в XXI веке. В 2019 году клуб провел 23 игры. Сезон 2020 года состоит из весенней, летней, осенней сессий из пяти игр, а также зимней серий из четырех игр и финала года. Команда "Дети XXI века" <a href="http://chgk.tvigra.ru/?518" target="_blank">приняла участие</a> в первой игре весенней сессии и одержала победу, что дало ей правое на участие в осенней сессии.По правилам года, телезритель – автор лучшего вопроса игры <a href="http://chgk.tvigra.ru/news/2020/?reglament" target="_blank">получает денежный приз 150 тысяч рублей</a>. Если команда телезрителей выиграет финальную игру серии, лучший игрок получит приз "Хрустальная сова" и 500 тысяч рублей. В случае победы команды телезрителей в финальной игре, лучший игрок получит приз "Бриллиантовая сова" и миллион рублей. Лучший игрок команды знатоков каждой игры сезона получает приз "Хрустальный атом". Если команда знатоков выиграет финальную игру сессии, лучший ее игрок станет обладателем "Хрустальной совы". В случае победы знатоков в финальной игре года, лучший игрок награждается "Бриллиантовой совой", а команда признается лучшей командой 45-летия игры "Что? Где? Когда?" и получает "Хрустальное гнездо" – шесть "Хрустальных сов". <a href="http://chgk.tvigra.ru/encyclopedia/?tefi" target="_blank">Передача "Что? Где? Когда?"</a> – многократный лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ". В 1997 году она стала победительницей в номинации "Развлекательная программа", в 2001 году – в номинации "Телевизионная игра", а Владимир Ворошилов посмертно был награжден призом "За личный вклад в развитие отечественного телевидения". В 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 годах программа стала победителем в номинации "Телеигра". В 2015 году этой премии за личный вклад в развитие российского телевидения была удостоена генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки