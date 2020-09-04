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Телевизионный клуб знатоков "Что? Где? Когда?"
Датой рождения популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?" официально считается 4 сентября 1975 года, когда в эфир вышел ее первый выпуск. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T00:55
2020-09-04T00:55
справки
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Датой рождения популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?" официально <a href="http://chgk.tvigra.ru/letopis/?1975" target="_blank">считается 4 сентября 1975 года</a>, когда в эфир вышел ее первый выпуск. Идея передачи <a href="http://chgk.tvigra.ru/personal/" target="_blank">принадлежит</a> режиссеру, телеведущему Владимиру Ворошилову (1930-2001). Суть игры "Что? Где? Когда?" заключается в <a href="http://ria.ru/society/20100904/272185958.html" target="_blank">противостоянии</a> команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на вопросы – словесные головоломки, требующие логического мышления и, зачастую, знаний в области истории, литературы, математики и естественных наук, которые присылают по почте или по интернету телезрители. Команда знатоков должна найти верный ответ в течение одной минуты. За каждый правильный ответ знатоки получают одно очко, в случае неверного ответа очко начисляется команде телезрителей. Игра ведется до шести очков.Кроме очка телезритель, на чей вопрос знатоки не смогли дать правильный ответ, <a href="http://chgk.tvigra.ru/news/2020/?reglament" target="_blank">получает денежный приз</a>. Правильность ответа определяет ведущий игры. Вначале игра <a href="http://chgk.tvigra.ru/letopis/?1976" target="_blank">называлась</a> "Семейная викторина "Что? Где? Когда?", в первом выпуске которой приняли участие две команды – семья Ивановых и семья Кузнецовых из Москвы. Игра состояла из двух раундов, снимавшихся дома у каждой из семей. Командам задавалось по 11 вопросов. С течением времени правила игры, призы и само название клуба менялись. В 1976 году "Семейная викторина "Что? Где? Когда?" превратилась в телевизионный молодежный клуб "Что? Где? Когда?". Первыми игроками были студенты МГУ им. М.В. Ломоносова. В игре появился волчок, при помощи которого выбирался не вопрос, а отвечающий игрок. Участники игры отвечали на вопросы сразу, без подготовки. Каждый участник играл сам за себя.Самые первые вопросы были придуманы Ворошиловым, а когда игра стала известной, начали принимать вопросы от зрителей. Ответивший на вопрос получал приз – книгу, ответивший на семь вопросов получал главный приз – комплект книг.Ответы игроков оценивали члены почетного жюри – академик Академии медицинских наук СССР Оганес Бароян, член-корреспондент АН СССР Виталий Гольданский, писатель Даниил Данин.Владимиру Ворошилову в то время было запрещено появляться в кадре, поэтому первым ведущим игры был Александр Масляков, который провел одну игру. В 1976 году передача вышла в эфир один раз – 24 апреля. В 1977 году ведущего <a href="http://chgk.tvigra.ru/library/?30years" target="_blank">сменили</a> четыре голоса за кадром. Впервые волчок стал указывать на письма телезрителей, а не на отвечающего игрока, и в игре появилась минута обсуждения. Каждый правильный ответ приносил приз-книгу в общий фонд участников игры. Если члены клуба проигрывали вопрос, вся шестерка игроков менялась. В том же году в клубе появилась традиция вручать приз телезрителю за лучший вопрос, а в зале появился живой символ передачи – филин Фомка. С 1978 года Владимир Ворошилов стал единственным закадровым ведущим игры, а игры в телевизионном клубе "Что? Где? Когда?" стали традиционными и постоянными.С 1979 года все игроки, бывшие членами клуба "Что? Где? Когда?" или просто участниками передачи, впервые стали называться знатоками. В том же году 24 января в игре прозвучала первая музыкальная пауза. Первое время музыкальные паузы всегда шли в записи. Номера с участием приглашенных на игру артистов появились только в 1982 году, а с 1983 года музыкальные паузы в зале стали традиционными.В 1980 году впервые было упомянуто имя ведущего игры Владимира Ворошилова, а в 1981 году <a href="http://mak-chgk.ru/structure/" target="_blank">появилась</a> первая почетная награда клуба – "Знак совы" – подвеска в виде деревянной совы. Приз вручался лучшему знатоку игры; первым его обладателем стал Александр Бялко.В 1982 году окончательно определилась форма игры. Было введено новое правило: игра продолжается до шести очков. 6 декабря 1983 года впервые появился "черный ящик". В 1984 году был учрежден приз "Хрустальная сова", первым обладателем которого стал Нурали Латыпов. С октября 1986 года передача "Что? Где? Когда?" стала выходить только в прямом эфире.В 1987 года впервые состоялась серия международных игр "Что? Где? Когда?", три прямых эфира прошли из Болгарии.В 1989 году по инициативе Владимира Ворошилова была создана общественная неправительственная организация – Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?" (МАК), объединившая клубы интеллектуальных игр многих стран мира.В 1991 году на игровом столе в качестве приза <a href="http://chgk.tvigra.ru/library/?30years" target="_blank">впервые появились деньги</a>, превратив интеллектуальный клуб в интеллектуальное казино, а ведущий стал называться крупье.Был введен титул бессмертного члена элитарного клуба, который получал право остаться в клубе, несмотря на проигрыш команды. Атрибутом бессмертных стал красный пиджак.В 1992 году в игре появляется сектор "Зеро".Зимой 1993 года знатоки в первый раз появились на игре в смокингах.30 декабря 2000 года Владимир Ворошилов провел свою последнюю игру, 10 марта 2001 года он скончался.С мая 2001 года автором, ведущим, режиссером и продюсером игры "Что? Где? Когда?" стал. С этого года был введен "13 сектор", в который пользователи сети Интернет могут присылать вопросы на игру прямо во время прямого эфира.В 2002 году впервые <a href="http://chgk.tvigra.ru/letopis/?2002" target="_blank">сыграно четыре серии игр</a> – весенняя, летняя, осенняя и зимняя. В этом году клубе был учрежден почетный приз "Бриллиантовая сова", который является главной наградой года и вручается в финальной игре лучшему игроку победившей команды. "Бриллиантовая сова", весом более восьми килограмм, выполнена из серебра и хрусталя по технологии "алмазная грань" (ручная работа), в ее украшении использовано 70 рубинов. С 2013 года лучшему игроку команды знатоков <a href="http://ruscrystal.com/page/175" target="_blank">вручается приз</a> от Госкорпорации "Росатом" – "Хрустальный атом". С 2018 года помимо четырех сессий игр <a href="http://chgk.tvigra.ru/?472" target="_blank">проводится сессия</a> "Дети XXI века" с участием школьников. В 1976-1982 годах игры "Что? Где? Когда?" <a href="http://chgk.tvigra.ru/letopis/?2019" target="_blank">проходили </a>в баре Останкинского телецентра, в 1983-1986 годах – в доме № 47 на улице Герцена (ныне Большая Никитская). С 1988 по 1989 год игры проходили в Центре международной торговли на Красной Пресне. С 1990 года все игры телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проходят в Охотничьем домике в Нескучном саду.За время существования телепрограммы было проведено 525 игр – 282 в XX веке и 237 в XXI веке. В 2019 году клуб провел 23 игры. Сезон 2020 года состоит из весенней, летней, осенней сессий из пяти игр, а также зимней серий из четырех игр и финала года. Команда "Дети XXI века" <a href="http://chgk.tvigra.ru/?518" target="_blank">приняла участие</a> в первой игре весенней сессии и одержала победу, что дало ей правое на участие в осенней сессии.По правилам года, телезритель – автор лучшего вопроса игры <a href="http://chgk.tvigra.ru/news/2020/?reglament" target="_blank">получает денежный приз 150 тысяч рублей</a>. Если команда телезрителей выиграет финальную игру серии, лучший игрок получит приз "Хрустальная сова" и 500 тысяч рублей. В случае победы команды телезрителей в финальной игре, лучший игрок получит приз "Бриллиантовая сова" и миллион рублей. Лучший игрок команды знатоков каждой игры сезона получает приз "Хрустальный атом". Если команда знатоков выиграет финальную игру сессии, лучший ее игрок станет обладателем "Хрустальной совы". В случае победы знатоков в финальной игре года, лучший игрок награждается "Бриллиантовой совой", а команда признается лучшей командой 45-летия игры "Что? Где? Когда?" и получает "Хрустальное гнездо" – шесть "Хрустальных сов". <a href="http://chgk.tvigra.ru/encyclopedia/?tefi" target="_blank">Передача "Что? Где? Когда?"</a> – многократный лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ". В 1997 году она стала победительницей в номинации "Развлекательная программа", в 2001 году – в номинации "Телевизионная игра", а Владимир Ворошилов посмертно был награжден призом "За личный вклад в развитие отечественного телевидения". В 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 годах программа стала победителем в номинации "Телеигра". В 2015 году этой премии за личный вклад в развитие российского телевидения была удостоена генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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7 495 645-6601 
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справки

Телевизионный клуб знатоков "Что? Где? Когда?"

00:55 04.09.2020
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© РИА Новости / Г. Казаринов / Перейти в фотобанкИдет игра. Телевизионный клуб "Что? Где? Когда?"
Идет игра. Телевизионный клуб Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Г. Казаринов
Перейти в фотобанк
Датой рождения популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?" официально считается 4 сентября 1975 года, когда в эфир вышел ее первый выпуск.
Идея передачи принадлежит режиссеру, телеведущему Владимиру Ворошилову (1930-2001).
Суть игры "Что? Где? Когда?" заключается в противостоянии команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на вопросы – словесные головоломки, требующие логического мышления и, зачастую, знаний в области истории, литературы, математики и естественных наук, которые присылают по почте или по интернету телезрители.
Команда знатоков должна найти верный ответ в течение одной минуты. За каждый правильный ответ знатоки получают одно очко, в случае неверного ответа очко начисляется команде телезрителей. Игра ведется до шести очков.
Кроме очка телезритель, на чей вопрос знатоки не смогли дать правильный ответ, получает денежный приз. Правильность ответа определяет ведущий игры.
Вначале игра называлась "Семейная викторина "Что? Где? Когда?", в первом выпуске которой приняли участие две команды – семья Ивановых и семья Кузнецовых из Москвы. Игра состояла из двух раундов, снимавшихся дома у каждой из семей. Командам задавалось по 11 вопросов.
С течением времени правила игры, призы и само название клуба менялись. В 1976 году "Семейная викторина "Что? Где? Когда?" превратилась в телевизионный молодежный клуб "Что? Где? Когда?". Первыми игроками были студенты МГУ им. М.В. Ломоносова. В игре появился волчок, при помощи которого выбирался не вопрос, а отвечающий игрок. Участники игры отвечали на вопросы сразу, без подготовки. Каждый участник играл сам за себя.
Самые первые вопросы были придуманы Ворошиловым, а когда игра стала известной, начали принимать вопросы от зрителей. Ответивший на вопрос получал приз – книгу, ответивший на семь вопросов получал главный приз – комплект книг.
Ответы игроков оценивали члены почетного жюри – академик Академии медицинских наук СССР Оганес Бароян, член-корреспондент АН СССР Виталий Гольданский, писатель Даниил Данин.
Владимиру Ворошилову в то время было запрещено появляться в кадре, поэтому первым ведущим игры был Александр Масляков, который провел одну игру. В 1976 году передача вышла в эфир один раз – 24 апреля.
В 1977 году ведущего сменили четыре голоса за кадром. Впервые волчок стал указывать на письма телезрителей, а не на отвечающего игрока, и в игре появилась минута обсуждения. Каждый правильный ответ приносил приз-книгу в общий фонд участников игры. Если члены клуба проигрывали вопрос, вся шестерка игроков менялась. В том же году в клубе появилась традиция вручать приз телезрителю за лучший вопрос, а в зале появился живой символ передачи – филин Фомка.
С 1978 года Владимир Ворошилов стал единственным закадровым ведущим игры, а игры в телевизионном клубе "Что? Где? Когда?" стали традиционными и постоянными.
С 1979 года все игроки, бывшие членами клуба "Что? Где? Когда?" или просто участниками передачи, впервые стали называться знатоками. В том же году 24 января в игре прозвучала первая музыкальная пауза. Первое время музыкальные паузы всегда шли в записи. Номера с участием приглашенных на игру артистов появились только в 1982 году, а с 1983 года музыкальные паузы в зале стали традиционными.
В 1980 году впервые было упомянуто имя ведущего игры Владимира Ворошилова, а в 1981 году появилась первая почетная награда клуба – "Знак совы" – подвеска в виде деревянной совы.
Приз вручался лучшему знатоку игры; первым его обладателем стал Александр Бялко.
В 1982 году окончательно определилась форма игры. Было введено новое правило: игра продолжается до шести очков.
6 декабря 1983 года впервые появился "черный ящик". В 1984 году был учрежден приз "Хрустальная сова", первым обладателем которого стал Нурали Латыпов.
С октября 1986 года передача "Что? Где? Когда?" стала выходить только в прямом эфире.
В 1987 года впервые состоялась серия международных игр "Что? Где? Когда?", три прямых эфира прошли из Болгарии.
В 1989 году по инициативе Владимира Ворошилова была создана общественная неправительственная организация – Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?" (МАК), объединившая клубы интеллектуальных игр многих стран мира.
В 1991 году на игровом столе в качестве приза впервые появились деньги, превратив интеллектуальный клуб в интеллектуальное казино, а ведущий стал называться крупье.
Был введен титул бессмертного члена элитарного клуба, который получал право остаться в клубе, несмотря на проигрыш команды. Атрибутом бессмертных стал красный пиджак.
В 1992 году в игре появляется сектор "Зеро".
Зимой 1993 года знатоки в первый раз появились на игре в смокингах.
30 декабря 2000 года Владимир Ворошилов провел свою последнюю игру, 10 марта 2001 года он скончался.
С мая 2001 года автором, ведущим, режиссером и продюсером игры "Что? Где? Когда?" стал. С этого года был введен "13 сектор", в который пользователи сети Интернет могут присылать вопросы на игру прямо во время прямого эфира.
В 2002 году впервые сыграно четыре серии игр – весенняя, летняя, осенняя и зимняя. В этом году клубе был учрежден почетный приз "Бриллиантовая сова", который является главной наградой года и вручается в финальной игре лучшему игроку победившей команды. "Бриллиантовая сова", весом более восьми килограмм, выполнена из серебра и хрусталя по технологии "алмазная грань" (ручная работа), в ее украшении использовано 70 рубинов.
С 2013 года лучшему игроку команды знатоков вручается приз от Госкорпорации "Росатом" – "Хрустальный атом".
С 2018 года помимо четырех сессий игр проводится сессия "Дети XXI века" с участием школьников.
В 1976-1982 годах игры "Что? Где? Когда?" проходили в баре Останкинского телецентра, в 1983-1986 годах – в доме № 47 на улице Герцена (ныне Большая Никитская). С 1988 по 1989 год игры проходили в Центре международной торговли на Красной Пресне. С 1990 года все игры телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проходят в Охотничьем домике в Нескучном саду.
За время существования телепрограммы было проведено 525 игр – 282 в XX веке и 237 в XXI веке. В 2019 году клуб провел 23 игры.
Сезон 2020 года состоит из весенней, летней, осенней сессий из пяти игр, а также зимней серий из четырех игр и финала года.
Команда "Дети XXI века" приняла участие в первой игре весенней сессии и одержала победу, что дало ей правое на участие в осенней сессии.
По правилам года, телезритель – автор лучшего вопроса игры получает денежный приз 150 тысяч рублей. Если команда телезрителей выиграет финальную игру серии, лучший игрок получит приз "Хрустальная сова" и 500 тысяч рублей. В случае победы команды телезрителей в финальной игре, лучший игрок получит приз "Бриллиантовая сова" и миллион рублей.
Лучший игрок команды знатоков каждой игры сезона получает приз "Хрустальный атом". Если команда знатоков выиграет финальную игру сессии, лучший ее игрок станет обладателем "Хрустальной совы". В случае победы знатоков в финальной игре года, лучший игрок награждается "Бриллиантовой совой", а команда признается лучшей командой 45-летия игры "Что? Где? Когда?" и получает "Хрустальное гнездо" – шесть "Хрустальных сов".
Передача "Что? Где? Когда?" – многократный лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ". В 1997 году она стала победительницей в номинации "Развлекательная программа", в 2001 году – в номинации "Телевизионная игра", а Владимир Ворошилов посмертно был награжден призом "За личный вклад в развитие отечественного телевидения". В 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 годах программа стала победителем в номинации "Телеигра". В 2015 году этой премии за личный вклад в развитие российского телевидения была удостоена генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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