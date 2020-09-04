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Появилось видео с места взрыва в Тбилиси
Sputnik Грузия показал видео с места взрыва в Тбилиси. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:18
2020-09-04T17:18
тбилиси
грузия
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a> показал видео с места взрыва в <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a>. На кадрах видно работу экстренных служб, а также большое количество пожарных и полицейских автомобилей.Ранее стало известно, что в центре грузинской столицы прогремел взрыв у здания Большого концертного здания Филармония. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон.В грузинской Службы спасения сообщили, что при взрыве погиб один человек и трое пострадали.
https://ria.ru/20200904/tbilisi-1576787855.html
тбилиси
грузия
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Кадры с места взрыва в Тбилиси
Видео с места взрыва в Тбилиси. Один человек погиб прямо на месте - когда приехала скорая, он был мертв. Несколько человек уже в больнице.
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тбилиси, грузия, в мире

Появилось видео с места взрыва в Тбилиси

17:18 04.09.2020
1278
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Sputnik Грузия показал видео с места взрыва в Тбилиси.
На кадрах видно работу экстренных служб, а также большое количество пожарных и полицейских автомобилей.
Ранее стало известно, что в центре грузинской столицы прогремел взрыв у здания Большого концертного здания Филармония. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон.
В грузинской Службы спасения сообщили, что при взрыве погиб один человек и трое пострадали.
Кадры с места взрыва в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 16:16
Полиция назвала предварительную причину взрыва в Тбилиси
510821
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