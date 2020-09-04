https://ria.ru/20200904/tbilisi-1576789810.html
Появилось видео с места взрыва в Тбилиси
Sputnik Грузия показал видео с места взрыва в Тбилиси. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:18
2020-09-04T17:18
2020-09-04T17:18
тбилиси
грузия
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a> показал видео с места взрыва в <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a>. На кадрах видно работу экстренных служб, а также большое количество пожарных и полицейских автомобилей.Ранее стало известно, что в центре грузинской столицы прогремел взрыв у здания Большого концертного здания Филармония. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон.В грузинской Службы спасения сообщили, что при взрыве погиб один человек и трое пострадали.
https://ria.ru/20200904/tbilisi-1576787855.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места взрыва в Тбилиси
Видео с места взрыва в Тбилиси. Один человек погиб прямо на месте - когда приехала скорая, он был мертв. Несколько человек уже в больнице.
2020-09-04T17:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, грузия, в мире