https://ria.ru/20200904/tbilisi-1576789810.html

Появилось видео с места взрыва в Тбилиси

Sputnik Грузия показал видео с места взрыва в Тбилиси. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:18

2020-09-04T17:18

2020-09-04T17:18

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576788529_21:0:640:348_1400x0_80_0_0_d515dd4f5949e51dcf0d2a3c8a2eebad.png

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a> показал видео с места взрыва в <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a>. На кадрах видно работу экстренных служб, а также большое количество пожарных и полицейских автомобилей.Ранее стало известно, что в центре грузинской столицы прогремел взрыв у здания Большого концертного здания Филармония. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон.В грузинской Службы спасения сообщили, что при взрыве погиб один человек и трое пострадали.

https://ria.ru/20200904/tbilisi-1576787855.html

тбилиси

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва в Тбилиси Видео с места взрыва в Тбилиси. Один человек погиб прямо на месте - когда приехала скорая, он был мертв. Несколько человек уже в больнице. 2020-09-04T17:18 true PT0M43S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тбилиси, грузия, в мире