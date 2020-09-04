https://ria.ru/20200904/tbilisi-1576787855.html
Полиция назвала предварительную причину взрыва в Тбилиси
Сотрудник патрульной полиции заявил РИА Новости, что возле здания Тбилисской государственной филармонии в центре столицы взорвался кислородный баллон. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:16
2020-09-04T16:16
2020-09-04T16:32
тбилиси
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудник патрульной полиции заявил РИА Новости, что возле здания <a href="https://ria.ru/location_Tbilisi" target="_blank">Тбилисской</a> государственной филармонии в центре столицы взорвался кислородный баллон.Ранее в пятницу очевидец сообщил о взрыве возле Филармонии.По данным грузинского Первого канала, в результате инцидента трое человек пострадали, один погиб. Официального заявления от МВД пока не поступало.
тбилиси
грузия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места взрыва в Тбилиси
Видео с места взрыва в Тбилиси. Один человек погиб прямо на месте - когда приехала скорая, он был мертв. Несколько человек уже в больнице.
2020-09-04T16:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, тбилиси, грузия, в мире