https://ria.ru/20200904/tbilisi-1576787855.html

Полиция назвала предварительную причину взрыва в Тбилиси

Сотрудник патрульной полиции заявил РИА Новости, что возле здания Тбилисской государственной филармонии в центре столицы взорвался кислородный баллон. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:16

2020-09-04T16:16

2020-09-04T16:32

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576788529_21:0:640:348_1400x0_80_0_0_d515dd4f5949e51dcf0d2a3c8a2eebad.png

<strong>ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудник патрульной полиции заявил РИА Новости, что возле здания <a href="https://ria.ru/location_Tbilisi" target="_blank">Тбилисской</a> государственной филармонии в центре столицы взорвался кислородный баллон.Ранее в пятницу очевидец сообщил о взрыве возле Филармонии.По данным грузинского Первого канала, в результате инцидента трое человек пострадали, один погиб. Официального заявления от МВД пока не поступало.

тбилиси

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва в Тбилиси Видео с места взрыва в Тбилиси. Один человек погиб прямо на месте - когда приехала скорая, он был мертв. Несколько человек уже в больнице. 2020-09-04T16:16 true PT0M43S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, тбилиси, грузия, в мире