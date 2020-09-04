https://ria.ru/20200904/subsidii-1576686201.html

На перчатки — 58 тысяч рублей. Как меняют жизнь безработных в Хакасии

Не просто найти работу, а начать собственное дело помогают в службе занятости Хакасии. С начала текущего года уже 36 безработных граждан стали... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:00

2020-09-04T08:00

2020-09-04T15:16

хорошие новости

хорошие новости

республика хакасия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Не просто найти работу, а начать собственное дело помогают в службе занятости Хакасии. С начала текущего года уже 36 безработных граждан стали предпринимателями."Ежегодно начиная с 2009 года служба занятости предоставляет безработным единовременную финансовую помощь при их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства", — рассказала замминистра труда и соцзащиты республики Елена Гринько.Эта программа помогла многим людям в корне изменить жизнь. Около десяти лет назад Павел Гизатулин получил субсидию 58,8 тысячи рублей в центре занятости Хакасии. На эти деньги он открыл маленькое предприятие по производству перчаток. Сегодня это уже серьезный бизнес, и предприниматель планирует развиваться дальше.Свое дело участники программы чаще всего начинают в сфере услуг: ремонт бытовой техники, установка систем видеонаблюдения, дополнительное образование детей, деятельность ресторанов и кафе, парикмахерская или маникюрные услуги. На втором месте по популярности — открытие собственного небольшого производства, например столярное и деревообрабатывающее, изготовление мясной продукции, строительство малоэтажных зданий и сооружений.Но новым предпринимателям в начале пути приходится решать проблемы, с которыми сталкиваются все начинающие бизнесмены: трудности с привлечением дополнительных оборотных средств, рост энерготарифов и аренды, поиск рынков сбыта. И тут им приходят на помощь специалисты службы занятости."Оказывается информационная, консультационная, методическая помощь, организуется взаимодействие со специалистами поддержки предпринимательства", — отметила замминистра.В настоящее время в Хакасии размер единовременной финансовой помощи — 120 тысяч рублей. С безработными гражданами заключается договор, в соответствии с которым трата государственных средств на начальное открытие бизнеса должна быть подтверждена в течение трех месяцев с момента их получения: договоры, счета-фактуры, кассовые чеки и другие документы."Служба занятости в течение года после предоставления средств поддержки осуществляет контроль за начинающим предпринимателем, и, если предприниматель прекратит свою деятельность, он обязан вернуть эти средства в бюджет", — подчеркнула Елена Гринько.Финансовая помощь от службы занятости предоставляется на конкурсной основе. Для этого во всех городских и районных отделах центра занятости населения созданы специальные комиссии. Безработный гражданин должен разработать и защитить бизнес-план. После этого с ним заключается договор, согласно которому после получения государственной поддержки он должен осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного года.

https://ria.ru/20200817/1575805513.html

https://ria.ru/20200815/1575785793.html

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республика хакасия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика хакасия