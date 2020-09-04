https://ria.ru/20200904/stroitelstvo-1576726726.html

Тюменская область стала лидером по строительству с помощью эскроу-счетов

Тюменская область стала лидером по переходу на новые правила строительства с использованием счетов эскроу; за восемь месяцев 2020 года объем строительства по... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:36

2020-09-04T11:36

2020-09-04T11:36

тюменская область

строительство

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<strong>ТЮМЕНЬ, 4 сен - РИА Новости</strong>. Тюменская область стала лидером по переходу на новые правила строительства с использованием счетов эскроу; за восемь месяцев 2020 года объем строительства по этой системе вырос на 132% или на 621 тысячу квадратных метров, сообщает Главное управление строительства области со ссылкой на данные информсистемы <a href="https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/" target="_blank">наш.дом.рф</a>.В настоящее время в Тюменской области 82 проекта (93 дома), в отношении которых заключено 5524 договора участия в долевом строительстве, осуществляются с привлечением проектного финансирования и использованием счетов эскроу. Из них 64 проекта (71 дом) общей площадью 1,097 миллиона квадратных метров изначально осуществляются с привлечением проектного финансирования.Первый дом, построенный с использованием счетов эскроу, был сдан в Тюменской области в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576529127.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство