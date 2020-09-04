https://ria.ru/20200904/strelba-1576719879.html

В Красноярске мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с женой

Полиция Железногорска (пригород Красноярска) возбудила уголовное дело против местного жителя, ранившего из пневматического пистолета двух 15-летних подростков,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:03

2020-09-04T10:03

2020-09-04T10:03

железногорск

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Железногорска</a> (пригород <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>) возбудила уголовное дело против местного жителя, ранившего из пневматического пистолета двух 15-летних подростков, которых он не заметил, стреляя в лесу, чтобы снять напряжение после ссоры с женой, сообщает краевой главк МВД.По словам мужчины, он пошел в лес пострелять после ссоры с женой и не заметил подростков.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

https://ria.ru/20200804/1575336486.html

железногорск

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железногорск , красноярск, происшествия