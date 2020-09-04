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В Красноярске мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с женой
Полиция Железногорска (пригород Красноярска) возбудила уголовное дело против местного жителя, ранившего из пневматического пистолета двух 15-летних подростков,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:03
2020-09-04T10:03
железногорск
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Железногорска</a> (пригород <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>) возбудила уголовное дело против местного жителя, ранившего из пневматического пистолета двух 15-летних подростков, которых он не заметил, стреляя в лесу, чтобы снять напряжение после ссоры с женой, сообщает краевой главк МВД.По словам мужчины, он пошел в лес пострелять после ссоры с женой и не заметил подростков.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
https://ria.ru/20200804/1575336486.html
железногорск
красноярск
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железногорск , красноярск, происшествия

В Красноярске мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с женой

10:03 04.09.2020
534
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Полиция Железногорска (пригород Красноярска) возбудила уголовное дело против местного жителя, ранившего из пневматического пистолета двух 15-летних подростков, которых он не заметил, стреляя в лесу, чтобы снять напряжение после ссоры с женой, сообщает краевой главк МВД.
"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесном массиве ЗАТО г. Железногорска неизвестный якобы стреляет по детям. На место происшествия незамедлительно выехал наряд войск Росгвардии, которые задержали мужчину, у которого при себе был пневматический пистолет... У пострадавших несовершеннолетних имеются незначительные травмы", - говорится в сообщении.
По словам мужчины, он пошел в лес пострелять после ссоры с женой и не заметил подростков.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
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ЖелезногорскКрасноярскПроисшествия
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