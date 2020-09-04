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В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу, заявил, что он имеет право на собственную точку... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:02
2020-09-04T16:35
дмитрий песков
олег дерипаска
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя идею бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олега Дерипаски</a> перенести столицу, заявил, что он имеет право на собственную точку зрения, обсуждаемую на экспертных площадках.
ручку верни! ишь чего удумал - столицу переносить. а вообще столица России должна быть в центре России. Новосибирск подходит идеально
25
Я давно предлагал перенести, например, в Воронеж, потому, что Москва давно задыхается от перегруженности во всех сферах, финансовом, транспортном, инфраструктура и прочее. А перенос даст возможность поднять уровень развития другого региона, да и России в целом.
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РИА Новости
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дмитрий песков, олег дерипаска, политика

В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу

12:02 04.09.2020 (обновлено: 16:35 04.09.2020)
9866
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу, заявил, что он имеет право на собственную точку зрения, обсуждаемую на экспертных площадках.
"Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее Дерипаски перенести российскую столицу, чтобы дать толчок развитию страны, поскольку все деньги "утекают" в Москву, а у регионов ничего не осталось.
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Обсудить 21
Дмитрий ПесковОлег ДерипаскаПолитика
Популярные комментарии
ручку верни! ишь чего удумал - столицу переносить. а вообще столица России должна быть в центре России. Новосибирск подходит идеально
4 сентября, 12:15
Damir AlievDamir Aliev
2130001
Я давно предлагал перенести, например, в Воронеж, потому, что Москва давно задыхается от перегруженности во всех сферах, финансовом, транспортном, инфраструктура и прочее. А перенос даст возможность поднять уровень развития другого региона, да и России в целом.
4 сентября, 12:15
Александр НевскийАлександр Невский
1020002
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