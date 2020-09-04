https://ria.ru/20200904/stolitsa-1576727949.html
В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу, заявил, что он имеет право на собственную точку... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:02
2020-09-04T12:02
2020-09-04T16:35
дмитрий песков
олег дерипаска
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя идею бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олега Дерипаски</a> перенести столицу, заявил, что он имеет право на собственную точку зрения, обсуждаемую на экспертных площадках.
Damir Aliev
ручку верни! ишь чего удумал - столицу переносить. а вообще столица России должна быть в центре России. Новосибирск подходит идеально
25
Александр Невский
Я давно предлагал перенести, например, в Воронеж, потому, что Москва давно задыхается от перегруженности во всех сферах, финансовом, транспортном, инфраструктура и прочее. А перенос даст возможность поднять уровень развития другого региона, да и России в целом.
14
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, олег дерипаска, политика