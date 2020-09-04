В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу

"Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее Дерипаски перенести российскую столицу, чтобы дать толчок развитию страны, поскольку все деньги "утекают" в Москву, а у регионов ничего не осталось.