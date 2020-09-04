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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200904/stipendii-1576793518.html
Почти 30 студентов Ямала получили именную стипендию губернатора
Двадцать семь студентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили именную стипендию губернатора, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:41
2020-09-04T17:41
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
образование - общество
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Двадцать семь студентов Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) получили именную стипендию губернатора, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.По инициативе губернатора ЯНАО <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрия Артюхова</a> размер именной стипендии с начала этого года увеличен в 10 раз и составляет 10 тысяч рублей.Кроме этого, с 2020 года введены дополнительные пять квот для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в высших учебных заведениях. Причем на получение именной стипендии могут претендовать студенты-отличники и те, кто учится на "хорошо" и "отлично"."По окончании учебы хочу вернуться на Ямал и работать в сфере экологии, чтобы оберегать родную природу. Приятно, что успехи в учебе оценили. Стипендия для меня - стимул двигаться вперед, а также большое подспорье", - приводятся в сообщении слова студентки третьего курса Санкт-Петербургского государственного метеорологического университета Виктории Пырирко.Студентка третьего курса Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий по специальности "Дошкольное образование" София Быкова рассказала, что она еще в школе определилась, что ее профессия будет связана с детьми."В нашем городе строят современные детские сады, где интересно работать. Перед началом учебного года участвовала в отборочных соревнованиях "Молодые профессионалы". Мне важно совершенствовать свой уровень мастерства", - цитирует пресс-служба слова Быковой.Заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова отметила, что всего на конкурсный отбор поступило 56 заявок."Главный критерий при отборе - достижения студентов. Положительное решение принимали, только если студенты подтверждали дипломами свои успехи в интеллектуальной, исследовательской и культурной деятельности", - приводятся в сообщении слова Весовой.Следующий прием заявок на назначение именных стипендий будет объявлен по итогам зимней сессии в январе следующего года, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20200822/stipendiya-1576187513.html
https://ria.ru/20200630/1573692025.html
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дмитрий артюхов, ямал, образование - общество, общество

Почти 30 студентов Ямала получили именную стипендию губернатора

17:41 04.09.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Двадцать семь студентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили именную стипендию губернатора, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.

"Определены имена студентов, которые по итогам летней сессии начали получать именную стипендию губернатора ЯНАО. Двадцать семь ямальцев, обучающихся в вузах, техникумах и колледжах на "отлично", а также проявивших себя в исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих конкурсах, уже получили первое повышенное ежемесячное пособие в дополнение к основной стипендии", - говорится в сообщении.

По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова размер именной стипендии с начала этого года увеличен в 10 раз и составляет 10 тысяч рублей.
Кроме этого, с 2020 года введены дополнительные пять квот для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в высших учебных заведениях. Причем на получение именной стипендии могут претендовать студенты-отличники и те, кто учится на "хорошо" и "отлично".
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"По окончании учебы хочу вернуться на Ямал и работать в сфере экологии, чтобы оберегать родную природу. Приятно, что успехи в учебе оценили. Стипендия для меня - стимул двигаться вперед, а также большое подспорье", - приводятся в сообщении слова студентки третьего курса Санкт-Петербургского государственного метеорологического университета Виктории Пырирко.
Студентка третьего курса Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий по специальности "Дошкольное образование" София Быкова рассказала, что она еще в школе определилась, что ее профессия будет связана с детьми.
"В нашем городе строят современные детские сады, где интересно работать. Перед началом учебного года участвовала в отборочных соревнованиях "Молодые профессионалы". Мне важно совершенствовать свой уровень мастерства", - цитирует пресс-служба слова Быковой.
Заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова отметила, что всего на конкурсный отбор поступило 56 заявок.
"Главный критерий при отборе - достижения студентов. Положительное решение принимали, только если студенты подтверждали дипломами свои успехи в интеллектуальной, исследовательской и культурной деятельности", - приводятся в сообщении слова Весовой.
Следующий прием заявок на назначение именных стипендий будет объявлен по итогам зимней сессии в январе следующего года, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалОбразование - ОбществоОбщество
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