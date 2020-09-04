https://ria.ru/20200904/starenie-1576715131.html

Названы продукты, провоцирующие раннее старение

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировала исследование ученых из университета Наварры в Испании о продуктах, которые провоцируют РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T06:31

2020-09-04T06:31

2020-09-04T06:31

россия

елена соломатина

наварра

здоровье

здоровье - общество

испания

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a> в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" прокомментировала исследование ученых из университета <a href="http://ria.ru/location_Navarre/" target="_blank" data-auto="true">Наварры</a> в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> о продуктах, которые провоцируют преждевременное старение. В статье, опубликованной на портале <a href="https://www.sciencealert.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science Alert</a>, исследователи пришли к выводу, что частое употребление ультраобработанной пищи, включая жареное мясо и фастфуд, вызывает преждевременное старение клеток.Специалист согласилась с выводами ученых, подчеркнув, что продукты питания, которые были термически обработаны в масле, образуют канцерогены. Они, в свою очередь, разрушают коллаген — белок, составляющий основу соединительной ткани.Чтобы предотвратить возрастные изменения, диетолог советует отказаться от вредной пищи, а также разбавлять свой рацион продуктами, содержащими коллаген.Соломатина включила в список продуктов, которые способствуют омоложению и восстановлению организма, оливковое масло, виноград, орехи, имбирь, свеклу, сельдерей и авокадо.

https://ria.ru/20200829/starenie-1576461188.html

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россия

наварра

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена соломатина, наварра, здоровье, здоровье - общество, испания