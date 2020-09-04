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Названы продукты, провоцирующие раннее старение
Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировала исследование ученых из университета Наварры в Испании о продуктах, которые провоцируют РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T06:31
2020-09-04T06:31
россия
елена соломатина
наварра
здоровье
здоровье - общество
испания
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a> в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" прокомментировала исследование ученых из университета <a href="http://ria.ru/location_Navarre/" target="_blank" data-auto="true">Наварры</a> в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> о продуктах, которые провоцируют преждевременное старение. В статье, опубликованной на портале <a href="https://www.sciencealert.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science Alert</a>, исследователи пришли к выводу, что частое употребление ультраобработанной пищи, включая жареное мясо и фастфуд, вызывает преждевременное старение клеток.Специалист согласилась с выводами ученых, подчеркнув, что продукты питания, которые были термически обработаны в масле, образуют канцерогены. Они, в свою очередь, разрушают коллаген — белок, составляющий основу соединительной ткани.Чтобы предотвратить возрастные изменения, диетолог советует отказаться от вредной пищи, а также разбавлять свой рацион продуктами, содержащими коллаген.Соломатина включила в список продуктов, которые способствуют омоложению и восстановлению организма, оливковое масло, виноград, орехи, имбирь, свеклу, сельдерей и авокадо.
https://ria.ru/20200829/starenie-1576461188.html
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россия
наварра
испания
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россия, елена соломатина, наварра, здоровье, здоровье - общество, испания

Названы продукты, провоцирующие раннее старение

06:31 04.09.2020
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© Depositphotos / BarabasaПомощь пожилым людям
Помощь пожилым людям - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Depositphotos / Barabasa
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировала исследование ученых из университета Наварры в Испании о продуктах, которые провоцируют преждевременное старение.
В статье, опубликованной на портале Science Alert, исследователи пришли к выводу, что частое употребление ультраобработанной пищи, включая жареное мясо и фастфуд, вызывает преждевременное старение клеток.
Специалист согласилась с выводами ученых, подчеркнув, что продукты питания, которые были термически обработаны в масле, образуют канцерогены. Они, в свою очередь, разрушают коллаген — белок, составляющий основу соединительной ткани.

"Когда человек злоупотребляет вредной пищей — бургерами, жареной картошкой, сладостями или хлопьями, — в коллагене начинают образовываться шипки, кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами", — отметила Соломатина.

Чтобы предотвратить возрастные изменения, диетолог советует отказаться от вредной пищи, а также разбавлять свой рацион продуктами, содержащими коллаген.

"В моркови, помидорах, шпинате, жирных сортах рыбы очень много этого жизненно важного белка, поэтому если нет никаких противопоказаний, то их прием обязателен", — рассказал она.

Соломатина включила в список продуктов, которые способствуют омоложению и восстановлению организма, оливковое масло, виноград, орехи, имбирь, свеклу, сельдерей и авокадо.
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
29 августа, 09:33
Названы три переломных момента в старении
872085719
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РоссияЕлена СоломатинаНаварраЗдоровьеЗдоровье - ОбществоИспания
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