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https://ria.ru/20200904/sputnik-1576751711.html
Фильм "Спутник" занял первое место в iTunes в категории "хоррор"
Российский триллер Егора Абраменко "Спутник" возглавил iTunes, заняв первое место в категории "хоррор", сообщила пресс-служба Art Pictures Studio. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:57
2020-09-04T12:57
культура
кино и сериалы
новости культуры
itunes
петр федоров
оксана акиньшина
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российский триллер Егора Абраменко "Спутник" возглавил iTunes, заняв первое место в категории "хоррор", сообщила пресс-служба Art Pictures Studio."В США права на прокат фильма приобрела IFC Films, и мы очень довольны этим партнерством: коллеги внимательно и точно подошли к маркетингу, презентовали "Спутник" инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы. Более того, к нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Михаила Врубеля.Действие фильма происходит в СССР в 1983 году. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на землю инопланетное существо в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища. Главные роли исполнили Петр Федоров и Оксана Акиньшина.
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кино и сериалы, новости культуры, itunes, петр федоров, оксана акиньшина

Фильм "Спутник" занял первое место в iTunes в категории "хоррор"

12:57 04.09.2020
1267
© Предоставлено More.tvКадр из фильма "Спутник"
Кадр из фильма Спутник - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Предоставлено More.tv
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский триллер Егора Абраменко "Спутник" возглавил iTunes, заняв первое место в категории "хоррор", сообщила пресс-служба Art Pictures Studio.
"После кинотеатрального проката в США российский фильм "Спутник" возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории "хоррор" и пятое в разделе "кино". Впервые отечественному фильму удалось не только преодолеть отметку в топ-5, но и возглавить рейтинг предпочтений американских пользователей сервиса", - говорится в сообщении.
"В США права на прокат фильма приобрела IFC Films, и мы очень довольны этим партнерством: коллеги внимательно и точно подошли к маркетингу, презентовали "Спутник" инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы. Более того, к нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Михаила Врубеля.
Действие фильма происходит в СССР в 1983 году. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на землю инопланетное существо в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища. Главные роли исполнили Петр Федоров и Оксана Акиньшина.
Кадр из фильма Спутник - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыiTunesПетр ФедоровОксана Акиньшина
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