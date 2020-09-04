https://ria.ru/20200904/sputnik-1576751711.html

Фильм "Спутник" занял первое место в iTunes в категории "хоррор"

Российский триллер Егора Абраменко "Спутник" возглавил iTunes, заняв первое место в категории "хоррор", сообщила пресс-служба Art Pictures Studio. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:57

2020-09-04T12:57

2020-09-04T12:57

культура

кино и сериалы

новости культуры

itunes

петр федоров

оксана акиньшина

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российский триллер Егора Абраменко "Спутник" возглавил iTunes, заняв первое место в категории "хоррор", сообщила пресс-служба Art Pictures Studio."В США права на прокат фильма приобрела IFC Films, и мы очень довольны этим партнерством: коллеги внимательно и точно подошли к маркетингу, презентовали "Спутник" инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы. Более того, к нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Михаила Врубеля.Действие фильма происходит в СССР в 1983 году. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на землю инопланетное существо в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища. Главные роли исполнили Петр Федоров и Оксана Акиньшина.

https://ria.ru/20200423/1570421214.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, itunes, петр федоров, оксана акиньшина