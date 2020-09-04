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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200904/sotsobekty-1576777648.html
Темрезов: впервые в День республики в КЧР откроются сразу 12 соцобъектов
Впервые в День Карачаево-Черкесии, который отмечается 7 сентября, в республике одновременно откроются 12 новых социальных и инфраструктурных объектов, сообщил... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:12
2020-09-04T14:12
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
общество
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<strong>ЧЕРКЕССК, 4 сен – РИА Новости. </strong>Впервые в День Карачаево-Черкесии, который отмечается 7 сентября, в республике одновременно откроются 12 новых социальных и инфраструктурных объектов, сообщил глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> в своем Инстаграме.Темрезов отметил, что традиционно в День республики проходят массовые мероприятия, концерты, приезжают многочисленные гости из других регионов. Однако в этом году, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, праздник проведут в новом формате."Впервые в день КЧР во всех 12 муниципальных городах и районах республики одновременно откроются 12 новых объектов – социальной, инженерной инфраструктуры, объекты благоустройства. Считаю, что ввод в эксплуатацию важных и необходимых для людей объектов – лучшее подтверждение тому, что республика развивается, улучшается качество жизни людей", – написал глава региона.В понедельник, 7 сентября, в республике откроются детские сады, дома культуры, спорткомплекс и школьный спортзал, парки, сквер и воркаут-площадка.
https://ria.ru/20200903/sportploschadka-1576674371.html
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рашид темрезов, общество

Темрезов: впервые в День республики в КЧР откроются сразу 12 соцобъектов

14:12 04.09.2020
85
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВысадка цветов в Москве
Высадка цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕРКЕССК, 4 сен – РИА Новости. Впервые в День Карачаево-Черкесии, который отмечается 7 сентября, в республике одновременно откроются 12 новых социальных и инфраструктурных объектов, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем Инстаграме.
Темрезов отметил, что традиционно в День республики проходят массовые мероприятия, концерты, приезжают многочисленные гости из других регионов. Однако в этом году, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, праздник проведут в новом формате.
"Впервые в день КЧР во всех 12 муниципальных городах и районах республики одновременно откроются 12 новых объектов – социальной, инженерной инфраструктуры, объекты благоустройства. Считаю, что ввод в эксплуатацию важных и необходимых для людей объектов – лучшее подтверждение тому, что республика развивается, улучшается качество жизни людей", – написал глава региона.
В понедельник, 7 сентября, в республике откроются детские сады, дома культуры, спорткомплекс и школьный спортзал, парки, сквер и воркаут-площадка.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбщество
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