https://ria.ru/20200904/sotsobekty-1576777648.html

Темрезов: впервые в День республики в КЧР откроются сразу 12 соцобъектов

Впервые в День Карачаево-Черкесии, который отмечается 7 сентября, в республике одновременно откроются 12 новых социальных и инфраструктурных объектов, сообщил... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:12

2020-09-04T14:12

2020-09-04T14:12

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

общество

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<strong>ЧЕРКЕССК, 4 сен – РИА Новости. </strong>Впервые в День Карачаево-Черкесии, который отмечается 7 сентября, в республике одновременно откроются 12 новых социальных и инфраструктурных объектов, сообщил глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> в своем Инстаграме.Темрезов отметил, что традиционно в День республики проходят массовые мероприятия, концерты, приезжают многочисленные гости из других регионов. Однако в этом году, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, праздник проведут в новом формате."Впервые в день КЧР во всех 12 муниципальных городах и районах республики одновременно откроются 12 новых объектов – социальной, инженерной инфраструктуры, объекты благоустройства. Считаю, что ввод в эксплуатацию важных и необходимых для людей объектов – лучшее подтверждение тому, что республика развивается, улучшается качество жизни людей", – написал глава региона.В понедельник, 7 сентября, в республике откроются детские сады, дома культуры, спорткомплекс и школьный спортзал, парки, сквер и воркаут-площадка.

https://ria.ru/20200903/sportploschadka-1576674371.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, общество