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https://ria.ru/20200904/sochi-1576778228.html
В Сочи на выходных ожидаются ливни с грозами, град и смерчи
Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о ливнях с грозами и градом, шквалистом ветре и смерчах на выходных. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:30
2020-09-04T15:30
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
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<strong>СОЧИ, 4 сен — РИА Новости.</strong> Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о ливнях с грозами и градом, шквалистом ветре и смерчах на выходных.В городе установилась жаркая погода с температурой воздуха до 37 градусов, однако на выходных она резко изменится."Днем и до конца суток 5-6 сентября на территории Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. В эти же дни, а также ночью и утром 7 сентября, на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении администрации города.Уточняется, что на реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков."Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжных территорий", — говорится в сообщении.Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов.
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туризм, новости - туризм, сочи

В Сочи на выходных ожидаются ливни с грозами, град и смерчи

15:30 04.09.2020
1826
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о ливнях с грозами и градом, шквалистом ветре и смерчах на выходных.
В городе установилась жаркая погода с температурой воздуха до 37 градусов, однако на выходных она резко изменится.
"Днем и до конца суток 5-6 сентября на территории Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. В эти же дни, а также ночью и утром 7 сентября, на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении администрации города.
Уточняется, что на реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков.
"Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжных территорий", — говорится в сообщении.
Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов.
Кот - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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