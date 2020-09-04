https://ria.ru/20200904/sochi-1576778228.html

В Сочи на выходных ожидаются ливни с грозами, град и смерчи

Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о ливнях с грозами и градом, шквалистом ветре и смерчах на выходных. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:30

2020-09-04T15:30

2020-09-04T15:30

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туризм

новости - туризм

сочи

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<strong>СОЧИ, 4 сен — РИА Новости.</strong> Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о ливнях с грозами и градом, шквалистом ветре и смерчах на выходных.В городе установилась жаркая погода с температурой воздуха до 37 градусов, однако на выходных она резко изменится."Днем и до конца суток 5-6 сентября на территории Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. В эти же дни, а также ночью и утром 7 сентября, на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении администрации города.Уточняется, что на реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков."Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжных территорий", — говорится в сообщении.Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

сочи

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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