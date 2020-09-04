https://ria.ru/20200904/smetana-1576714553.html
В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сметаны - срок годности не должен превышать месяц, в составе должны быть только сливки и закваска, а называться... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:22
2020-09-04T03:22
2020-09-04T05:16
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> дал рекомендации по выбору сметаны - срок годности не должен превышать месяц, в составе должны быть только сливки и закваска, а называться продукт должен именно "сметана".Для снижения стоимости сметаны, ускорения производства и увеличения срока годности производители могут добавлять в продукт заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, для сохранности – консерванты. В итоге получается совсем другой продукт — "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии производства сметаны", пояснили в пресс-службе.Покупать сметану можно на рынке или в магазине, но не вдоль дорог или в местах несанкционированной торговли.При покупке сметаны необходимо проверить, соблюдаются ли температурные условия ее хранения - если температура в холодильнике выше плюс шести градусов, такой продукт лучше не покупать – он опасен и может вызвать пищевое отравление, подчеркнули в ведомстве.Опасной является также сметана с истекшим сроком годности, дома после вскрытия продукт надо использовать в течение двух-трех дней, добавили в пресс-службе."Сметану сложно отнести к диетическим продуктам, но как источник полезного молочного жира, кальция и жирорастворимых витаминов она может присутствовать даже в диетическом питании при условии, что это действительно сметана жирностью не более 10-15%",- отметили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20200819/1575963441.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор
дал рекомендации по выбору сметаны - срок годности не должен превышать месяц, в составе должны быть только сливки и закваска, а называться продукт должен именно "сметана".
"Покупая сметану необходимо не только прочитать информацию на полке и на ценнике, но и обратить внимание на этикетку продукта: упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтеков, с четко читаемой маркировкой; в составе только сливки и закваска; название продукта — "Сметана"... срок годности не более одного месяца",- сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства..
Для снижения стоимости сметаны, ускорения производства и увеличения срока годности производители могут добавлять в продукт заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, для сохранности – консерванты. В итоге получается совсем другой продукт — "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии производства сметаны", пояснили в пресс-службе.
Покупать сметану можно на рынке или в магазине, но не вдоль дорог или в местах несанкционированной торговли.
При покупке сметаны необходимо проверить, соблюдаются ли температурные условия ее хранения - если температура в холодильнике выше плюс шести градусов, такой продукт лучше не покупать – он опасен и может вызвать пищевое отравление, подчеркнули в ведомстве.
Опасной является также сметана с истекшим сроком годности, дома после вскрытия продукт надо использовать в течение двух-трех дней, добавили в пресс-службе.
"Сметану сложно отнести к диетическим продуктам, но как источник полезного молочного жира, кальция и жирорастворимых витаминов она может присутствовать даже в диетическом питании при условии, что это действительно сметана жирностью не более 10-15%",- отметили в Роспотребнадзоре.