https://ria.ru/20200904/smetana-1576714553.html

В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сметаны - срок годности не должен превышать месяц, в составе должны быть только сливки и закваска, а называться... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T03:22

2020-09-04T03:22

2020-09-04T05:16

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> дал рекомендации по выбору сметаны - срок годности не должен превышать месяц, в составе должны быть только сливки и закваска, а называться продукт должен именно "сметана".Для снижения стоимости сметаны, ускорения производства и увеличения срока годности производители могут добавлять в продукт заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, для сохранности – консерванты. В итоге получается совсем другой продукт — "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии производства сметаны", пояснили в пресс-службе.Покупать сметану можно на рынке или в магазине, но не вдоль дорог или в местах несанкционированной торговли.При покупке сметаны необходимо проверить, соблюдаются ли температурные условия ее хранения - если температура в холодильнике выше плюс шести градусов, такой продукт лучше не покупать – он опасен и может вызвать пищевое отравление, подчеркнули в ведомстве.Опасной является также сметана с истекшим сроком годности, дома после вскрытия продукт надо использовать в течение двух-трех дней, добавили в пресс-службе."Сметану сложно отнести к диетическим продуктам, но как источник полезного молочного жира, кальция и жирорастворимых витаминов она может присутствовать даже в диетическом питании при условии, что это действительно сметана жирностью не более 10-15%",- отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20200819/1575963441.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество