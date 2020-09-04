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В московском подвале нашли останки мужчины
Следователи начали проверку после обнаружения в подвале здания на севере Москвы останков мужчины, умершего около года назад, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:06
2020-09-04T11:06
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку после обнаружения в подвале здания на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> останков мужчины, умершего около года назад, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.Согласно данным следствия, скелетированные останки человека нашли 3 сентября в подвале здания на Стандартной улице. Рядом была сумка с личными вещами и документами на имя мужчины 1960 года рождения. Смерть наступила около года назад. Предварительно установлено, что мужчина находился в федеральном розыске как без вести пропавший.Она добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200904/ubiystva-1576723749.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В московском подвале нашли останки мужчины

11:06 04.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения в подвале здания на севере Москвы останков мужчины, умершего около года назад, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Согласно данным следствия, скелетированные останки человека нашли 3 сентября в подвале здания на Стандартной улице. Рядом была сумка с личными вещами и документами на имя мужчины 1960 года рождения. Смерть наступила около года назад. Предварительно установлено, что мужчина находился в федеральном розыске как без вести пропавший.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
Она добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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