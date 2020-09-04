https://ria.ru/20200904/skoraya-1576785864.html
На Урале проверят сообщения о мужчине, умершем после отказа скорой помочь
Прокуратура в Екатеринбурге выяснит, почему скорая помощь не помогла пациенту, который в итоге скончался на остановке, сообщает в пятницу надзорное ведомство... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:49
2020-09-04T15:49
2020-09-04T15:49
скорая помощь
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> выяснит, почему скорая помощь не помогла пациенту, который в итоге скончался на остановке, сообщает в пятницу надзорное ведомство <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>."Прокуратура Екатеринбурга по сообщению СМИ организовала проверку о нарушении законодательства о здравоохранении и неоказании врачами реанимационной бригады скорой медицинской помощи гражданину. Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, сегодня, 4 сентября 2020 года, в Екатеринбурге на остановке "Сварщиков" мужчине, который почувствовал себя плохо, подъехавшая реанимационная бригада не оказала медицинскую помощь, сотрудники скорой, не выйдя из автомобиля, уехали", - говорится в сообщении.Через некоторое время мужчина на остановке скончался.Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению закона, запрошена необходимая документация в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, а также на станции скорой медицинской помощи. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20200629/1573649297.html
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свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скорая помощь, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости.
Прокуратура в Екатеринбурге
выяснит, почему скорая помощь не помогла пациенту, который в итоге скончался на остановке, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области
.
"Прокуратура Екатеринбурга по сообщению СМИ организовала проверку о нарушении законодательства о здравоохранении и неоказании врачами реанимационной бригады скорой медицинской помощи гражданину. Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, сегодня, 4 сентября 2020 года, в Екатеринбурге на остановке "Сварщиков" мужчине, который почувствовал себя плохо, подъехавшая реанимационная бригада не оказала медицинскую помощь, сотрудники скорой, не выйдя из автомобиля, уехали", - говорится в сообщении.
Через некоторое время мужчина на остановке скончался.
Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению закона, запрошена необходимая документация в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, а также на станции скорой медицинской помощи. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.