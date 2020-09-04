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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/siloviki-1576803095.html
В Минске задержали несколько активистов
На шествии оппозиции по проспекту Независимости в Минске задержали несколько человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:22
2020-09-04T22:06
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 4 сен — РИА Новости. </strong>На шествии оппозиции по проспекту Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> задержали несколько человек, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу на традиционную вечернюю протестную акцию пришли около двух сотен участников. В какой-то момент к месту проведения подъехали несколько грузовых машин для перевозки личного состава. После этого часть присутствующих спешно покинула площадь, другие же двинулись по проспекту, скандируя "Мы идем домой".Возле Дворца Республики протестующие стали водить хороводы. Когда колонна дошла до станции метро "Октябрьская", на обочине остановились несколько микроавтобусов, из которых выбежали бойцы в комбинезонах цвета хаки, черных масках и без опознавательных знаков.Толпа разбежалась, силовики стали преследовать манифестантов. Задержания проводились жестко, людей сбивали с ног, валили на землю.Корреспондент РИА Новости, снимавший происходящее на телефон, получил удар по ноге армейским ботинком. Узнав, что перед ними находится репортер, бойцы переключились на других людей. Несколько человек задержали, их завели в микроавтобусы и увезли. Затем колонна, не превышающая по численности двух десятков, проследовала вниз по проспекту. Снова увидев силовиков, протестующие прижались к стене, скандируя: "Дайте нам уйти". Постояв немного, машины с бойцами уехали, а колонна продолжила шествие к метро "Площадь Победы". Ситуация в БелоруссииДевятого августа прошли выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента голосов. Оппозиция отказалась признать итоги голосования и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>. После объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://ria.ru/20200904/aktsiya-1576800023.html
https://ria.ru/20200903/minsk-1576658678.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
"Когда на противоположной стороне проспекта появлялись спецмашины, протестующие замирали и собирались в тесный круг", дрожа от страха как нашкодившие и нагадившие в неположенном месте щенята.
49
Вот так молодцы потихоньку выгребать провокаторов
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14
минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Силовики задержали активистов в Минске
Силовики задержали нескольких активистов в районе метро Октябрьская в Минске. По словам корреспондента РИА Новости, подъехали несколько микроавтобусов без номеров, из них выбежали бойцы в комбинезонах цвета хаки без опознавательных знаков.
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали несколько активистов

21:22 04.09.2020 (обновлено: 22:06 04.09.2020)
2386
МИНСК, 4 сен — РИА Новости. На шествии оппозиции по проспекту Независимости в Минске задержали несколько человек, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу на традиционную вечернюю протестную акцию пришли около двух сотен участников. В какой-то момент к месту проведения подъехали несколько грузовых машин для перевозки личного состава. После этого часть присутствующих спешно покинула площадь, другие же двинулись по проспекту, скандируя "Мы идем домой".
Участница акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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В Минске около 300 женщин провели акцию протеста
Возле Дворца Республики протестующие стали водить хороводы. Когда колонна дошла до станции метро "Октябрьская", на обочине остановились несколько микроавтобусов, из которых выбежали бойцы в комбинезонах цвета хаки, черных масках и без опознавательных знаков.
Толпа разбежалась, силовики стали преследовать манифестантов. Задержания проводились жестко, людей сбивали с ног, валили на землю.
Корреспондент РИА Новости, снимавший происходящее на телефон, получил удар по ноге армейским ботинком. Узнав, что перед ними находится репортер, бойцы переключились на других людей.
Несколько человек задержали, их завели в микроавтобусы и увезли. Затем колонна, не превышающая по численности двух десятков, проследовала вниз по проспекту. Снова увидев силовиков, протестующие прижались к стене, скандируя: "Дайте нам уйти".
Постояв немного, машины с бойцами уехали, а колонна продолжила шествие к метро "Площадь Победы".
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:17
Эксперт рассказал, какую технику применяют силовики в Минске

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа прошли выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента голосов. Оппозиция отказалась признать итоги голосования и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.
После объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования они использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
210924021
Обсудить 14
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Когда на противоположной стороне проспекта появлялись спецмашины, протестующие замирали и собирались в тесный круг", дрожа от страха как нашкодившие и нагадившие в неположенном месте щенята.
4 сентября, 21:55
Прекрасная Россия бе-бе-беПрекрасная Россия бе-бе-бе
2430026
Вот так молодцы потихоньку выгребать провокаторов
4 сентября, 22:36
valeradp99valeradp99
1300003
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