https://ria.ru/20200904/shoygu-1576779801.html

Шойгу рассказал, какие страны разрабатывают биологическое оружие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в ШОС, СНГ и ОДКБ, и необходимости принятия мер в связи с этими РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:33

2020-09-04T14:33

2020-09-04T14:33

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одкб

шос

сергей шойгу

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости</strong>. Министр обороны РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu" target="_blank">Сергей Шойгу</a> заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в <a href="https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotr" target="_blank">ШОС</a>, <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gos" target="_blank">СНГ</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekt" target="_blank">ОДКБ</a>, и необходимости принятия мер в связи с этими угрозами."Обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств", - сказал Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.Он добавил, что министры, участвовавшие в заседании, также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавируса.

https://ria.ru/20200803/1575300661.html

Damir Aliev ясно какие - США. Пентагон понастроил биологических лабораторий в бывших советских республиках. в Грузии, в Узбекистане, в Казахстане и т.д. ни за что не поверю что самая кровожадная организация в мире, убившая десятки миллионов людей, вдруг внезапно озаботилась здоровьем грузин, узбеков и казахов, 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, одкб, шос, сергей шойгу, безопасность, в мире