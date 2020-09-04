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Шойгу рассказал, какие страны разрабатывают биологическое оружие
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в ШОС, СНГ и ОДКБ, и необходимости принятия мер в связи с этими РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:33
2020-09-04T14:33
снг
одкб
шос
сергей шойгу
безопасность
в мире
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости</strong>. Министр обороны РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu" target="_blank">Сергей Шойгу</a> заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в <a href="https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotr" target="_blank">ШОС</a>, <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gos" target="_blank">СНГ</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekt" target="_blank">ОДКБ</a>, и необходимости принятия мер в связи с этими угрозами."Обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств", - сказал Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.Он добавил, что министры, участвовавшие в заседании, также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавируса.
https://ria.ru/20200803/1575300661.html
ясно какие - США. Пентагон понастроил биологических лабораторий в бывших советских республиках. в Грузии, в Узбекистане, в Казахстане и т.д. ни за что не поверю что самая кровожадная организация в мире, убившая десятки миллионов людей, вдруг внезапно озаботилась здоровьем грузин, узбеков и казахов,
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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снг, одкб, шос, сергей шойгу, безопасность, в мире

Шойгу рассказал, какие страны разрабатывают биологическое оружие

14:33 04.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КУБИНКА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в ШОС, СНГ и ОДКБ, и необходимости принятия мер в связи с этими угрозами.
"Обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств", - сказал Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.
Он добавил, что министры, участвовавшие в заседании, также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавируса.
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10852216
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СНГОДКБШОССергей ШойгуБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
ясно какие - США. Пентагон понастроил биологических лабораторий в бывших советских республиках. в Грузии, в Узбекистане, в Казахстане и т.д. ни за что не поверю что самая кровожадная организация в мире, убившая десятки миллионов людей, вдруг внезапно озаботилась здоровьем грузин, узбеков и казахов,
4 сентября, 14:36
Damir AlievDamir Aliev
1410000
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