https://ria.ru/20200904/shoygu-1576777995.html

Шойгу сделал прививку от коронавируса

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса, сообщает МО России. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:16

2020-09-04T14:16

2020-09-04T15:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей шойгу

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Министр обороны России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> привился российской вакциной от коронавируса, сообщает МО России.Отмечается, что прибывшим 4 сентября в подмосковный <a href="http://ria.ru/organization_park_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">парк "Патриот</a>" для участия в заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии была презентована первая в мире зарегистрированная российская вакцина от новой коронавирусной инфекции."Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Damir Aliev и Кужугетович тоже туда же))) решил укольчиком глюкозы побаловаться на публику 37

Ilya T Заголовок огонь. "Шойгу сделал прививку от коронавируса." - кому он сделал прививку? Соседу? Может всё таки Шойгу сделали прививку? Ему, а не он... 23

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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