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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/shoygu-1576777995.html
Шойгу сделал прививку от коронавируса
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса, сообщает МО России. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:16
2020-09-04T15:19
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей шойгу
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Министр обороны России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> привился российской вакциной от коронавируса, сообщает МО России.Отмечается, что прибывшим 4 сентября в подмосковный <a href="http://ria.ru/organization_park_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">парк "Патриот</a>" для участия в заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии была презентована первая в мире зарегистрированная российская вакцина от новой коронавирусной инфекции."Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
и Кужугетович тоже туда же))) решил укольчиком глюкозы побаловаться на публику
37
Заголовок огонь. "Шойгу сделал прививку от коронавируса." - кому он сделал прививку? Соседу? Может всё таки Шойгу сделали прививку? Ему, а не он...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу, общество

Шойгу сделал прививку от коронавируса

14:16 04.09.2020 (обновлено: 15:19 04.09.2020)
2331
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса, сообщает МО России.
Отмечается, что прибывшим 4 сентября в подмосковный парк "Патриот" для участия в заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии была презентована первая в мире зарегистрированная российская вакцина от новой коронавирусной инфекции.
"Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1085630222
Обсудить 11
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ШойгуОбщество
Популярные комментарии
и Кужугетович тоже туда же))) решил укольчиком глюкозы побаловаться на публику
4 сентября, 14:19
Damir AlievDamir Aliev
18201016
Заголовок огонь. "Шойгу сделал прививку от коронавируса." - кому он сделал прививку? Соседу? Может всё таки Шойгу сделали прививку? Ему, а не он...
4 сентября, 14:23
Ilya TIlya T
6401012
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