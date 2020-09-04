https://ria.ru/20200904/shoygu-1576772642.html

Шойгу рассказал о самой масштабной встрече министров обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что столь масштабных международных мероприятий, как встреча глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ, еще не... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:11

2020-09-04T13:11

2020-09-04T13:11

россия

патриот

снг

одкб

шос

сергей шойгу

кубинка

безопасность

в мире

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости</strong>. Министр обороны России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu" target="_blank">Сергей Шойгу</a> заявил, что столь масштабных международных мероприятий, как встреча глав оборонных ведомств стран <a href="https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotru" target="_blank">ШОС</a>, <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_go" target="_blank">СНГ</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a>, еще не проводилось.Министр выразил уверенность, что международное военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания "станут прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств".Он также поблагодарил коллег из ШОС, СНГ и ОДКБ за участие расчетов в параде Победы, который прошел 24 июня в Москве, а также отметил высокий уровень их подготовки.Шойгу подчеркнул, что место, где проходит заседание - парк "Патриот" в Кубинке - выбрано не случайно. Здесь, по его словам, тесно переплетены история и современность."Здесь проходил рубеж обороны Москвы, на котором советские войска остановили врага и добились первых крупных успехов на фронте. Отсюда началось движение наших войск на Запад и освобождение народов от фашизма. В ознаменование 75-летия Победы практически всем миром, всем народом мы построили главный храм Вооружённых сил Российской Федерации и музейный комплекс "Дорога Памяти", - добавил министр.

https://ria.ru/20200823/armiya-1576197546.html

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россия

кубинка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, патриот, снг, одкб, шос, сергей шойгу, кубинка, безопасность, в мире