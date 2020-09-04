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https://ria.ru/20200904/shoygu-1576772642.html
Шойгу рассказал о самой масштабной встрече министров обороны
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что столь масштабных международных мероприятий, как встреча глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ, еще не... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:11
2020-09-04T13:11
россия
патриот
снг
одкб
шос
сергей шойгу
кубинка
безопасность
в мире
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости</strong>. Министр обороны России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu" target="_blank">Сергей Шойгу</a> заявил, что столь масштабных международных мероприятий, как встреча глав оборонных ведомств стран <a href="https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotru" target="_blank">ШОС</a>, <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_go" target="_blank">СНГ</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a>, еще не проводилось.Министр выразил уверенность, что международное военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания "станут прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств".Он также поблагодарил коллег из ШОС, СНГ и ОДКБ за участие расчетов в параде Победы, который прошел 24 июня в Москве, а также отметил высокий уровень их подготовки.Шойгу подчеркнул, что место, где проходит заседание - парк "Патриот" в Кубинке - выбрано не случайно. Здесь, по его словам, тесно переплетены история и современность."Здесь проходил рубеж обороны Москвы, на котором советские войска остановили врага и добились первых крупных успехов на фронте. Отсюда началось движение наших войск на Запад и освобождение народов от фашизма. В ознаменование 75-летия Победы практически всем миром, всем народом мы построили главный храм Вооружённых сил Российской Федерации и музейный комплекс "Дорога Памяти", - добавил министр.
https://ria.ru/20200823/armiya-1576197546.html
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россия
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россия, патриот, снг, одкб, шос, сергей шойгу, кубинка, безопасность, в мире

Шойгу рассказал о самой масштабной встрече министров обороны

13:11 04.09.2020
2034
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КУБИНКА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что столь масштабных международных мероприятий, как встреча глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ, еще не проводилось.

"Сегодняшнее заседание - это первая встреча такого уровня в истории наших международных контактов", - сказал Шойгу во вступительном слове.

Министр выразил уверенность, что международное военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания "станут прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств".
Он также поблагодарил коллег из ШОС, СНГ и ОДКБ за участие расчетов в параде Победы, который прошел 24 июня в Москве, а также отметил высокий уровень их подготовки.
Шойгу подчеркнул, что место, где проходит заседание - парк "Патриот" в Кубинке - выбрано не случайно. Здесь, по его словам, тесно переплетены история и современность.
"Здесь проходил рубеж обороны Москвы, на котором советские войска остановили врага и добились первых крупных успехов на фронте. Отсюда началось движение наших войск на Запад и освобождение народов от фашизма. В ознаменование 75-летия Победы практически всем миром, всем народом мы построили главный храм Вооружённых сил Российской Федерации и музейный комплекс "Дорога Памяти", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 13:16
Форум "Армия" и АрМИ укрепят связи в оборонной сфере, уверен Путин
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РоссияПатриотСНГОДКБШОССергей ШойгуКубинкаБезопасностьВ мире
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