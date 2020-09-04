https://ria.ru/20200904/shokolad-1576785003.html

Подмосковная компания начала поставки шоколада на Ближний Восток

Страны Персидского залива стали новым рынком сбыта для Одинцовской кондитерской фабрики в Подмосковье, начавшей производство продукции на экспорт, сообщает... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:35

2020-09-04T15:35

2020-09-04T15:59

новости подмосковья

саудовская аравия

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Страны Персидского залива стали новым рынком сбыта для Одинцовской кондитерской фабрики в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, начавшей производство продукции на экспорт, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.Шоколадные плитки, произведенные в Московской области, поставляются в <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a>, <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейт</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовскую Аравию</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Oman/" target="_blank" data-auto="true">Оман</a> - туда уже отправлено более 55 тонн. До конца текущего года в страны Персидского залива планируется экспортировать суммарно более 140 тонн шоколадной продукции. Подмосковное производство шоколадных изделий запущено более 20 лет назад, с 2007 года фабрика входит в Группу компаний Mars. "Продукция Одинцовской кондитерской фабрики до недавнего момента продавалась только в России и странах СНГ. Поэтому выход на экспорт был вопросом времени и логичным шагом. В дальнейшем объем планируем наращивать, мы уже ведем работу над вторым этапом проекта - экспортом коробочных конфет", - приводятся в сообщении слова генерального директора фабрики, директора по маркетингу Mars <a href="http://ria.ru/organization_Wrigley/" target="_blank" data-auto="true">Wrigley</a> Россия Яны Донмез.Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, на предприятии трудоустроено более 300 жителей области, увеличиваются налоговые отчисления компании в бюджеты разных уровней. "Мининвест Подмосковья совместно с региональным Фондом ВЭД поддерживает инициативы компании и оказывает помощь в выходе на экспорт. Уверены, что расширение географии поставок способствует дальнейшему развитию компании", - сказала она.

https://ria.ru/20171219/1511278276.html

саудовская аравия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саудовская аравия, московская область (подмосковье)