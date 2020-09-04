https://ria.ru/20200904/shkola-1576771388.html

В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей

В Красноярске в школу ворвалась женщина с арматурой. Об этом сообщает "ТВК Красноярк". РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:57

2020-09-04T12:57

2020-09-04T12:58

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarsk" target="_blank">Красноярске</a> в школу ворвалась женщина с арматурой. Об этом сообщает <a href="https://tvk6.ru/publications/news/52505/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ТВК Красноярк"</a>. Инцидент произошел в школе № 69. Очевидцы запечатлели на видео, как сидящая на лавочке в холле учебного заведения женщина выкрикивает ругательства в адрес детей. По словам свидетелей, в пакете у нее была арматура, которой она ударила двух детей. Директор вместе с учителями попытался задержать напавшую, но она вырвалась и скрылась. Родители учащихся рассказали, что кнопка вызова полиции у охраны сработала лишь с третьего раза. Их также возмутило, что посторонний человек смог пройти через турникет, хотя даже родители вынуждены ждать детей на улице. Представители властей и правоохранительных органов пока не комментировали ситуацию.

https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html

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красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия