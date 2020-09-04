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В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей
В Красноярске в школу ворвалась женщина с арматурой. Об этом сообщает "ТВК Красноярк". РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:57
2020-09-04T12:58
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarsk" target="_blank">Красноярске</a> в школу ворвалась женщина с арматурой. Об этом сообщает <a href="https://tvk6.ru/publications/news/52505/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ТВК Красноярк"</a>. Инцидент произошел в школе № 69. Очевидцы запечатлели на видео, как сидящая на лавочке в холле учебного заведения женщина выкрикивает ругательства в адрес детей. По словам свидетелей, в пакете у нее была арматура, которой она ударила двух детей. Директор вместе с учителями попытался задержать напавшую, но она вырвалась и скрылась. Родители учащихся рассказали, что кнопка вызова полиции у охраны сработала лишь с третьего раза. Их также возмутило, что посторонний человек смог пройти через турникет, хотя даже родители вынуждены ждать детей на улице. Представители властей и правоохранительных органов пока не комментировали ситуацию.
https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html
охранниками становятся самые тупые и ленивые. те кто не смог осилить даже ментовскую "премудрость"
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красноярск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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красноярск, происшествия

В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей

12:57 04.09.2020 (обновлено: 12:58 04.09.2020)
10759
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Красноярске в школу ворвалась женщина с арматурой. Об этом сообщает "ТВК Красноярк".
Инцидент произошел в школе № 69. Очевидцы запечатлели на видео, как сидящая на лавочке в холле учебного заведения женщина выкрикивает ругательства в адрес детей.
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:52
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
По словам свидетелей, в пакете у нее была арматура, которой она ударила двух детей. Директор вместе с учителями попытался задержать напавшую, но она вырвалась и скрылась.
Родители учащихся рассказали, что кнопка вызова полиции у охраны сработала лишь с третьего раза. Их также возмутило, что посторонний человек смог пройти через турникет, хотя даже родители вынуждены ждать детей на улице.
Представители властей и правоохранительных органов пока не комментировали ситуацию.
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КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
охранниками становятся самые тупые и ленивые. те кто не смог осилить даже ментовскую "премудрость"
4 сентября, 13:01
Damir AlievDamir Aliev
1601005
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