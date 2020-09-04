https://ria.ru/20200904/seminariya-1576784713.html
Рязанская семинария не вводит карантин из-за COVID-19 у бывшего ректора
Рязанская духовная семинария работает в обычном режиме, из преподавателей и учащихся коронавирусом никто не болеет, сообщили в пятницу РИА Новости в семинарии,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:32
2020-09-04T15:32
2020-09-04T15:32
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
московская духовная академия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Рязанская духовная семинария работает в обычном режиме, из преподавателей и учащихся коронавирусом никто не болеет, сообщили в пятницу РИА Новости в семинарии, комментируя информацию об обнаружении COVID-19 у ее бывшего ректора епископа Феодорита.Третьего сентября в одном из главных церковных учебных заведений, Московской духовной академии, был введен карантин после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа Звенигородского Феодорита. До недавнего назначения иерарх управлял Скопинской епархией и был ректором Рязанской духовной семинарии."Скопин от Рязани находится в 150 километрах, и владыка Феодорит у нас в последний раз появлялся в середине августа. Проблем никаких нет, у нас никто не заболел за это время, а о том, что он заболел, мы узнали, когда он уже стал ректором в Москве", - сказал представитель семинарии.Никакой необходимости в карантинных мероприятиях на территории семинарии нет, добавил он.
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720889.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, московская духовная академия
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рязанская духовная семинария работает в обычном режиме, из преподавателей и учащихся коронавирусом никто не болеет, сообщили в пятницу РИА Новости в семинарии, комментируя информацию об обнаружении COVID-19 у ее бывшего ректора епископа Феодорита.
Третьего сентября в одном из главных церковных учебных заведений, Московской духовной академии, был введен карантин после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа Звенигородского Феодорита. До недавнего назначения иерарх управлял Скопинской епархией и был ректором Рязанской духовной семинарии.
"Скопин от Рязани находится в 150 километрах, и владыка Феодорит у нас в последний раз появлялся в середине августа. Проблем никаких нет, у нас никто не заболел за это время, а о том, что он заболел, мы узнали, когда он уже стал ректором в Москве", - сказал представитель семинарии.
Никакой необходимости в карантинных мероприятиях на территории семинарии нет, добавил он.