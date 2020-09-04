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Похудевшая в 71 год на 28 килограммов пенсионерка раскрыла свой секрет
Пенсионерка Мэри Карни из американского штата Южная Каролина поделилась секретом, как похудеть почти на 30 килограммов за полгода. Об этом сообщает издание... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:52
2020-09-04T11:52
похудение
южная каролина
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Пенсионерка Мэри Карни из американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofSouthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Южная Каролина</a> поделилась секретом, как похудеть почти на 30 килограммов за полгода. Об этом сообщает издание <a href="https://www.today.com/health/how-lose-weight-71-year-old-loses-62-pounds-6-t190673#anchor-3Committoputtingintheeffort" target="_blank" rel="nofollow noopener">Today</a>.Женщина, по ее собственным словам, всю жизнь чувствовала себя некомфортно из-за своего веса. Она рассказала, что лишний вес не только мешал ей выглядеть хорошо, но и вредил здоровью. В 71 год она решила похудеть.За полгода тренировок она сбросила около 28 килограммов."Это безумие в мои годы. К концу программы я могла пять минут простоять в планке", — рассказала Карни. Она поделилась тремя простыми правилами, которые помогли ей достичь цели.Женщина пояснила, что для <a href="https://ria.ru/keyword_pokhudenie/" target="_blank">похудения</a> нужно найти мотивацию. Из-за веса она не могла проводить время с семьей: не было ни сил, ни выносливости. Кроме того, она призвала подобрать индивидуальный план тренировок и рацион, чтобы соблюдать их было не в тягость. Также, по ее мнению, нужно держаться намеченной цели. Именно эти три пункта и привели ее к успеху.
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южная каролина
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похудение, южная каролина, сша, в мире

Похудевшая в 71 год на 28 килограммов пенсионерка раскрыла свой секрет

11:52 04.09.2020
6757
© Fotolia / pogoniciВесы, гантели и сантиметр
Весы, гантели и сантиметр - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Fotolia / pogonici
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пенсионерка Мэри Карни из американского штата Южная Каролина поделилась секретом, как похудеть почти на 30 килограммов за полгода. Об этом сообщает издание Today.
Женщина, по ее собственным словам, всю жизнь чувствовала себя некомфортно из-за своего веса. Она рассказала, что лишний вес не только мешал ей выглядеть хорошо, но и вредил здоровью. В 71 год она решила похудеть.
За полгода тренировок она сбросила около 28 килограммов.
"Это безумие в мои годы. К концу программы я могла пять минут простоять в планке", — рассказала Карни. Она поделилась тремя простыми правилами, которые помогли ей достичь цели.
Женщина пояснила, что для похудения нужно найти мотивацию. Из-за веса она не могла проводить время с семьей: не было ни сил, ни выносливости. Кроме того, она призвала подобрать индивидуальный план тренировок и рацион, чтобы соблюдать их было не в тягость. Также, по ее мнению, нужно держаться намеченной цели. Именно эти три пункта и привели ее к успеху.
Завтрак - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 15:54
Раскрыт секрет идеального завтрака
4841015
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похудениеЮжная КаролинаСШАВ мире
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