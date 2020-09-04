https://ria.ru/20200904/sekret-1576727509.html

Похудевшая в 71 год на 28 килограммов пенсионерка раскрыла свой секрет

Пенсионерка Мэри Карни из американского штата Южная Каролина поделилась секретом, как похудеть почти на 30 килограммов за полгода. Об этом сообщает издание... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:52

2020-09-04T11:52

2020-09-04T11:52

похудение

южная каролина

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Пенсионерка Мэри Карни из американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofSouthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Южная Каролина</a> поделилась секретом, как похудеть почти на 30 килограммов за полгода. Об этом сообщает издание <a href="https://www.today.com/health/how-lose-weight-71-year-old-loses-62-pounds-6-t190673#anchor-3Committoputtingintheeffort" target="_blank" rel="nofollow noopener">Today</a>.Женщина, по ее собственным словам, всю жизнь чувствовала себя некомфортно из-за своего веса. Она рассказала, что лишний вес не только мешал ей выглядеть хорошо, но и вредил здоровью. В 71 год она решила похудеть.За полгода тренировок она сбросила около 28 килограммов."Это безумие в мои годы. К концу программы я могла пять минут простоять в планке", — рассказала Карни. Она поделилась тремя простыми правилами, которые помогли ей достичь цели.Женщина пояснила, что для <a href="https://ria.ru/keyword_pokhudenie/" target="_blank">похудения</a> нужно найти мотивацию. Из-за веса она не могла проводить время с семьей: не было ни сил, ни выносливости. Кроме того, она призвала подобрать индивидуальный план тренировок и рацион, чтобы соблюдать их было не в тягость. Также, по ее мнению, нужно держаться намеченной цели. Именно эти три пункта и привели ее к успеху.

https://ria.ru/20200829/zavtrak-1576469983.html

южная каролина

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, южная каролина, сша, в мире