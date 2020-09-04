https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576804417.html

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

Правительство расширило персональные санкции против Украины. Под них, в частности, попал экс-президент Петр Порошенко, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:05

2020-09-04T22:05

2020-09-04T23:41

россия

петр порошенко

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Правительство расширило персональные санкции против Украины. Под них, в частности, попал экс-президент Петр Порошенко, соответствующий документ опубликован на <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портале</a> правовой информации.В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже список расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики, например, на тот момент глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак и другие. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева. Украина ввела санкции против после вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширяла перечень ограничений.

https://ria.ru/20190803/1557123516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр порошенко, украина, в мире