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Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Правительство расширило персональные санкции против Украины. Под них, в частности, попал экс-президент Петр Порошенко, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:05
2020-09-04T23:41
россия
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Правительство расширило персональные санкции против Украины. Под них, в частности, попал экс-президент Петр Порошенко, соответствующий документ опубликован на <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портале</a> правовой информации.В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже список расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики, например, на тот момент глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак и другие. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева. Украина ввела санкции против после вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширяла перечень ограничений.
https://ria.ru/20190803/1557123516.html
отожмите Липецкую кондитерскую фабрику у него.
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Не прошло и года… Он в розыске уже должен быть давно!
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россия
украина
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Новости
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60
россия, петр порошенко, украина, в мире

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

22:05 04.09.2020 (обновлено: 23:41 04.09.2020)
45531
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство расширило персональные санкции против Украины. Под них, в частности, попал экс-президент Петр Порошенко, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже список расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики, например, на тот момент глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак и другие. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.
Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева. Украина ввела санкции против после вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширяла перечень ограничений.
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2019
3 августа 2019, 08:00
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
170926216161748
Обсудить 71
РоссияПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
отожмите Липецкую кондитерскую фабрику у него.
4 сентября, 22:06
Damir AlievDamir Aliev
194103005
Не прошло и года… Он в розыске уже должен быть давно!
4 сентября, 22:07
Себекхотеп IIIСебекхотеп III
18250214
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