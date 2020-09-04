https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576795173.html

США расширили санкции против Венесуэлы

США внесли в санкционные списки генерального прокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросу и еще трех человек, говорится на сайте минфина Соединенных Штатов. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:16

2020-09-04T18:16

2020-09-04T18:16

министерство финансов сша

венесуэла

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли в санкционные списки генерального прокурора <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> Рейнальдо Муньоса Педросу и еще трех человек, говорится на <a href="https://home.treasury.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>минфина Соединенных Штатов.Кроме того, под санкции попала глава Национальной избирательного совета Индира Альфонсо, политик Давид Де Лима и член Национальной избирательного совета Хосе Гутерреш.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> вскоре после приведения его к присяге. <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a>, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.США неоднократно заявляли, что будут усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с Мадуро и намерены вводить новые санкции. Штаты уже ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и блокировка активов и интересов нефтегазовой <a href="http://ria.ru/organization_PDVSA/" target="_blank" data-auto="true">PDVSA</a> в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.

https://ria.ru/20200623/1573341394.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, венесуэла, сша, в мире