Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576795173.html
США расширили санкции против Венесуэлы
США внесли в санкционные списки генерального прокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросу и еще трех человек, говорится на сайте минфина Соединенных Штатов. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:16
2020-09-04T18:16
министерство финансов сша
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:286:5479:3368_1400x0_80_0_0_982f5701a1a057905ae23805aebce9c9.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли в санкционные списки генерального прокурора <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> Рейнальдо Муньоса Педросу и еще трех человек, говорится на <a href="https://home.treasury.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>минфина Соединенных Штатов.Кроме того, под санкции попала глава Национальной избирательного совета Индира Альфонсо, политик Давид Де Лима и член Национальной избирательного совета Хосе Гутерреш.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> вскоре после приведения его к присяге. <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a>, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.США неоднократно заявляли, что будут усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с Мадуро и намерены вводить новые санкции. Штаты уже ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и блокировка активов и интересов нефтегазовой <a href="http://ria.ru/organization_PDVSA/" target="_blank" data-auto="true">PDVSA</a> в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
https://ria.ru/20200623/1573341394.html
1
венесуэла
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1400x0_80_0_0_8ebc46505255faadec520ae048f09015.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, венесуэла, сша, в мире

США расширили санкции против Венесуэлы

18:16 04.09.2020
1041
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США внесли в санкционные списки генерального прокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросу и еще трех человек, говорится на сайте минфина Соединенных Штатов.
Кроме того, под санкции попала глава Национальной избирательного совета Индира Альфонсо, политик Давид Де Лима и член Национальной избирательного совета Хосе Гутерреш.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
США неоднократно заявляли, что будут усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с Мадуро и намерены вводить новые санкции. Штаты уже ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 09:38Попытка госпереворота в Венесуэле
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
33101913
Обсудить 1
Министерство финансов СШАВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Сербия подписала двустороннее соглашение с США по Косово
Участники протестов на площади Независимости в Минске
В Минске освободили трех журналистов
Здание посольства России в Вене
Посол в Вене оценил требования к России о расследовании по Навальному
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и Германии
Международное агентство по атомной энергии
МАГАТЭ заявило о превышении допустимых запасов обогащенного урана в Иране
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Кандидат в лидеры ХДС призвал заморозить "Северный поток — 2"
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Граница Южной Осетии и Грузии
Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Великобритания удвоила финансовую помощь правозащитникам в Белоруссии
Здание МИД России
Россия подтвердила готовность организовать общепалестинскую встречу
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил действия московских властей в борьбе с COVID-19
Глава Ростуризма Зарина Догузова на Алтае
На Алтае будут развивать экологический туризм
Алексей Навальный
Российского посла вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным
Парк Музеон
Эксперт объяснил, почему в Москве живут богаче, чем в других городах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния