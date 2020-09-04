https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html

Лавров удивился идее США наказать Россию за будущее вмешательство

Обвинения США в адрес России о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы продолжаются давно и уже не удивляют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:59

2020-09-04T16:59

2020-09-04T17:17

россия

стивен мнучин

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576642917_0:112:3000:1800_1400x0_80_0_0_ea2aee930a0cf0554517ee534f8255c5.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в адрес России о якобы вмешательстве <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в президентские выборы продолжаются давно и уже не удивляют, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Группа сенаторов-демократов ранее обратилась к министру финансов США <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Мнучину</a> с требованием ввести санкции против России за предполагаемое намерение вмешаться в предстоящие выборы."Вопрос касательно обвинения в адрес РФ, что мы вмешиваемся в президентские выборы в США, ну мы это слышим уже многие годы. У них уже даже такая игра есть - кто больше вмешивается: Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> или <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>?.. Так что эти игры взрослых людей продолжаются давно, они нас не удивляют", - сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД БРИКС."Хотя иногда все-таки приходится удивляться. Имею в виду недавнее заявление, которое прозвучало с обвинениями в адрес России, что мы пытаемся злоупотребить и использовать в интересах того или иного кандидата планируемое в США голосование по почте. Я был изумлен таким обвинением, потому что мне казалось до сих пор, что голосование по почте - это проблема противоречий между президентом Трампом, который категорически не хочет это голосование позволять сделать, и демократами, которые обязательно хотят голосование по почте расширить максимально. Так что, честно говоря, мы уже привыкшие к такого рода нападкам. И в этом случае, как и в случае с отравлениями, как и в случае с ситуациями в других странах мира, мы будем руководствоваться конкретными фактами, если они будут нам предъявлены", - отметил Лавров.Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.

https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576706744.html

https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576601425.html

Deis Serbak Лавров как обычно печально иронизирует. Американцы анонсировали очередные санкции не сильно заморачиваясь с придумыванием повода. Однако полагаю не стоит ждать пока они их вводят по надуманным предлогам, а давать эти поводы самим (все равно введут). Например: закрыть любые торговые отношения с Эстонией чтобы "как бы поддержать Белоруссию". Начнут возбухать тогда с Латвией, а затем Литвой. Если не успокоятся принять в состав России ДНР и ЛНР. Если продолжат, то психологически покошмарить еврошумеров, чтобы криминал подразбежался с украины в сопредельные страны, а потом решить украинский вопрос до конца (оставив им государственность). 83

Damir Aliev вообще обнаглели уже матрасы. нужно ввести санкции против всех сенаторов и конгрессменов США. запретить им пролетать над территорией России для начала. пусть хоть через Антарктиду облетают. 77

16

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стивен мнучин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире