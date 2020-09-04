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Украина призвала ввести санкции против России из-за Навального
Киев считает, что международные партнеры должны применить в отношении РФ санкции из-за дела оппозиционера Алексея Навального, в том числе по реализации проекта... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:49
2020-09-04T14:44
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
дмитрий кулеба
михаил мишустин
алексей навальный
мид украины
москва
белоруссия
берлин (город)
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<strong>КИЕВ, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> считает, что международные партнеры должны применить в отношении РФ санкции из-за дела оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, в том числе по реализации проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток-2</a>", заявил в пятницу глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>."Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", - заявил Кулеба на брифинге.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил в четверг российскому премьеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
цензурных слов подобрать не могу... Как минимум - противно
22
Считаю, что международное сообщество должно ввести санкции против Украины за позорное шоу с Бабченко... Украина должна понять, что такие грязные инсинуации не проходят в приличном обществе демократических стран... ;-)
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москва
белоруссия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, дмитрий кулеба, михаил мишустин, алексей навальный, мид украины, москва, белоруссия, берлин (город), в мире

Украина призвала ввести санкции против России из-за Навального

13:49 04.09.2020 (обновлено: 14:44 04.09.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Киев считает, что международные партнеры должны применить в отношении РФ санкции из-за дела оппозиционера Алексея Навального, в том числе по реализации проекта "Северный поток-2", заявил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике Российской Федерации, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", - заявил Кулеба на брифинге.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в четверг российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
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Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Дмитрий КулебаМихаил МишустинАлексей НавальныйМИД УкраиныМоскваБелоруссияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
цензурных слов подобрать не могу... Как минимум - противно
4 сентября, 13:50
VTVoffka T
1900201
Считаю, что международное сообщество должно ввести санкции против Украины за позорное шоу с Бабченко... Украина должна понять, что такие грязные инсинуации не проходят в приличном обществе демократических стран... ;-)
4 сентября, 13:53
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
1800200
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