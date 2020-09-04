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В МИД Китая раскритиковали санкции США против сотрудников МУС
Санкции США в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) стали очередным доказательством, что Вашингтон ставит свои интересы выше международного РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:03
2020-09-04T13:03
фату бенсуда
хуа чуньин
дональд трамп
международный уголовный суд
мид кнр
афганистан
талибан
вашингтон (город)
сша
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<strong>ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в отношении сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_ugolovnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Международного уголовного суда</a> (МУС) стали очередным доказательством, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ставит свои интересы выше международного права, заявила на брифинге в четверг официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_KHua_CHunin/" target="_blank" data-auto="true">Хуа Чуньин</a>."Это в очередной раз показывает, что нынешняя дипломатия США стала дипломатией санкций, принуждения и устрашения, что США свою выгоду ставят выше международного права, становясь разрушителями мультилатерализма и нарушителем международных правил и порядка", - заявила дипломат.Ранее Белый дом сообщил, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал указ о санкциях против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США. В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.Прокурор МУС <a href="http://ria.ru/person_Fatu_Bensuda/" target="_blank" data-auto="true">Фату Бенсуда</a> в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джон Болтон</a> критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653701.html
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фату бенсуда, хуа чуньин, дональд трамп, международный уголовный суд, мид кнр, афганистан, талибан, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД Китая раскритиковали санкции США против сотрудников МУС

13:03 04.09.2020
2014
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Санкции США в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) стали очередным доказательством, что Вашингтон ставит свои интересы выше международного права, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Это в очередной раз показывает, что нынешняя дипломатия США стала дипломатией санкций, принуждения и устрашения, что США свою выгоду ставят выше международного права, становясь разрушителями мультилатерализма и нарушителем международных правил и порядка", - заявила дипломат.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США. В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.
Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 22:23
МУС отверг американские санкции против своих сотрудников
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Фату БенсудаХуа ЧуньинДональд ТрампМеждународный уголовный судМИД КНРАфганистанТалибанВашингтон (город)СШАВ мире
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