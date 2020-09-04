https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576771897.html

В МИД Китая раскритиковали санкции США против сотрудников МУС

Санкции США в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) стали очередным доказательством, что Вашингтон ставит свои интересы выше международного РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:03

2020-09-04T13:03

2020-09-04T13:03

фату бенсуда

хуа чуньин

дональд трамп

международный уголовный суд

мид кнр

афганистан

талибан

вашингтон (город)

сша

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<strong>ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в отношении сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_ugolovnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Международного уголовного суда</a> (МУС) стали очередным доказательством, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ставит свои интересы выше международного права, заявила на брифинге в четверг официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_KHua_CHunin/" target="_blank" data-auto="true">Хуа Чуньин</a>."Это в очередной раз показывает, что нынешняя дипломатия США стала дипломатией санкций, принуждения и устрашения, что США свою выгоду ставят выше международного права, становясь разрушителями мультилатерализма и нарушителем международных правил и порядка", - заявила дипломат.Ранее Белый дом сообщил, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал указ о санкциях против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США. В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.Прокурор МУС <a href="http://ria.ru/person_Fatu_Bensuda/" target="_blank" data-auto="true">Фату Бенсуда</a> в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джон Болтон</a> критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653701.html

афганистан

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фату бенсуда, хуа чуньин, дональд трамп, международный уголовный суд, мид кнр, афганистан, талибан, вашингтон (город), сша, в мире