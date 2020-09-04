Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576721818.html
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
Евросоюз не станет вводить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:27
2020-09-04T11:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
оттава
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не станет вводить санкции в отношении президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, пишет <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a>.По информации издания, против ограничительных мер высказалась прежде всего Германия, ее поддержали <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a>.Отмечается, что так руководители этих стран намереваются "сохранить открытыми каналы для диалога".В то же время ряд стран ЕС, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> и республики Балтии, придерживаются другой позиции и настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список.Вопрос о санкцияхРанее агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник в <a href="http://ria.ru/location_Ottawa/" target="_blank" data-auto="true">Оттаве</a> сообщало, что <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Евросоюз и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> обсуждают возможные санкции против Белоруссии.По словам собеседника, если такие санкции введут, то это произойдет "в не столь отдаленном будущем".Вместе с тем, решением национальных правительств санкции ввели <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>. Они запретили въезд 30 белорусским чиновникам, включая Лукашенко.Также сообщалось, что США рассматривают возможность введения санкций против семи белорусских чиновников, которые, по их мнению, были причастны к "фальсификации" итогов выборов девятого августа.Асимметричный ответ<a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> заявил, что на санкции последует асимметричный ответ."Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и сходились в том, что санкции – абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время", – подчеркнул он.Выборы в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти итоги не признала и заявила о создании координационного совета по передаче власти. Тихановская тем временем приняла решение покинуть республику и уехала в Литву.После объявления результатов выборов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги.По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав заявлял о трех погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/sanktsii-1576616219.html
https://ria.ru/20200806/1575433107.html
https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576297663.html
Лукашенко должен немедленно отозвать своих послов из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши и прекратить с ними дипломатические отношения. А также прекратить с ними любые экономические отношения и ввести эмбарго на все товары и услуги этих стран. Вот это будет правильный ответ на лай этих не в меру ретивых приспешников Запада.То же самое должна сделать и Россия, поддержав законно избранного главу союзного государства. Пора дать настоящий отпор этим русофобам.
148
Введет против Путина
60
16
оттава
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_20e8ca2d2002c3b9fabea43c7195df9f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, оттава, белоруссия, сша, в мире

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

10:27 04.09.2020 (обновлено: 11:13 04.09.2020)
17360
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Евросоюз не станет вводить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt.
По информации издания, против ограничительных мер высказалась прежде всего Германия, ее поддержали Франция и Италия.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:43Сказано в эфире
"Как волка ни корми…" В США грозят России санкциями из-за БелоруссииВ МИД РФ ответили на сообщения о возможности введения Соединенными Штатами антироссийских санкций из-за ситуации в Белоруссии. В эфире радио Sputnikполитолог Семен Уралов отметил, что в США говорят об "угрозах" всякий раз, когда сталкиваются с суверенной политикой.
Отмечается, что так руководители этих стран намереваются "сохранить открытыми каналы для диалога".
В то же время ряд стран ЕС, в том числе Польша и республики Балтии, придерживаются другой позиции и настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список.

Вопрос о санкциях

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник в Оттаве сообщало, что Канада, США, Евросоюз и Великобритания обсуждают возможные санкции против Белоруссии.
По словам собеседника, если такие санкции введут, то это произойдет "в не столь отдаленном будущем".
Вместе с тем, решением национальных правительств санкции ввели Эстония, Латвия и Литва. Они запретили въезд 30 белорусским чиновникам, включая Лукашенко.
Также сообщалось, что США рассматривают возможность введения санкций против семи белорусских чиновников, которые, по их мнению, были причастны к "фальсификации" итогов выборов девятого августа.
Предвыборная агитация в Минске - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 10:34Протесты в Белоруссии
Соперник Лукашенко осудил возможные санкции против Минска из-за выборов

Асимметричный ответ

Минск заявил, что на санкции последует асимметричный ответ.
"Бог им судья. Нам известно о списке санкций. Мы тоже провели межведомственное согласование, подготовили и утвердили асимметричные санкции. Будем давать адекватный ответ", – заверил на пресс-конференции Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и сходились в том, что санкции – абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время", – подчеркнул он.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 17:02Протесты в Белоруссии
Источник в ЕС раскрыл детали санкций против властей Белоруссии

Выборы в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция эти итоги не признала и заявила о создании координационного совета по передаче власти. Тихановская тем временем приняла решение покинуть республику и уехала в Литву.
После объявления результатов выборов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги.
По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав заявлял о трех погибших.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
292210323
Обсудить 16
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзОттаваБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко должен немедленно отозвать своих послов из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши и прекратить с ними дипломатические отношения. А также прекратить с ними любые экономические отношения и ввести эмбарго на все товары и услуги этих стран. Вот это будет правильный ответ на лай этих не в меру ретивых приспешников Запада.То же самое должна сделать и Россия, поддержав законно избранного главу союзного государства. Пора дать настоящий отпор этим русофобам.
4 сентября, 11:39
Walter GabermannWalter Gabermann
45301012
Введет против Путина
4 сентября, 10:50
Pavel FrolovPavel Frolov
25901322
Рекомендуем
Скала Чертовка на острове Итуруп
Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов
Алексей Навальный
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Мюнхенская конференция по безопасности
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок"
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Светлана Тихановская
Имиджмейкер оценила образ Тихановской
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Студенты Минского государственного лингвистического университета во время акции протеста, проходящей на территории университета
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
В Самаре начал работать интерактивный музей под открытым небом Дорога истории – наша Победа
В Самаре начал работать интерактивный музей под открытым небом
Транспортировка Алексея Навального из омской больницы в Германию
Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния