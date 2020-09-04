https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576721818.html

Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не станет вводить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:27

2020-09-04T10:27

2020-09-04T11:13

протесты в белоруссии

светлана тихановская

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

оттава

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не станет вводить санкции в отношении президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, пишет <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a>.По информации издания, против ограничительных мер высказалась прежде всего Германия, ее поддержали <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a>.Отмечается, что так руководители этих стран намереваются "сохранить открытыми каналы для диалога".В то же время ряд стран ЕС, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> и республики Балтии, придерживаются другой позиции и настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список.Вопрос о санкцияхРанее агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник в <a href="http://ria.ru/location_Ottawa/" target="_blank" data-auto="true">Оттаве</a> сообщало, что <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Евросоюз и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> обсуждают возможные санкции против Белоруссии.По словам собеседника, если такие санкции введут, то это произойдет "в не столь отдаленном будущем".Вместе с тем, решением национальных правительств санкции ввели <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>. Они запретили въезд 30 белорусским чиновникам, включая Лукашенко.Также сообщалось, что США рассматривают возможность введения санкций против семи белорусских чиновников, которые, по их мнению, были причастны к "фальсификации" итогов выборов девятого августа.Асимметричный ответ<a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> заявил, что на санкции последует асимметричный ответ."Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и сходились в том, что санкции – абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время", – подчеркнул он.Выборы в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти итоги не признала и заявила о создании координационного совета по передаче власти. Тихановская тем временем приняла решение покинуть республику и уехала в Литву.После объявления результатов выборов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги.По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав заявлял о трех погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/sanktsii-1576616219.html

https://ria.ru/20200806/1575433107.html

https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576297663.html

Walter Gabermann Лукашенко должен немедленно отозвать своих послов из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши и прекратить с ними дипломатические отношения. А также прекратить с ними любые экономические отношения и ввести эмбарго на все товары и услуги этих стран. Вот это будет правильный ответ на лай этих не в меру ретивых приспешников Запада.То же самое должна сделать и Россия, поддержав законно избранного главу союзного государства. Пора дать настоящий отпор этим русофобам. 148

Pavel Frolov Введет против Путина 60

16

оттава

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, оттава, белоруссия, сша, в мире