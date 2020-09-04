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Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять что-то "через QR-код" можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт, рассказал... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T02:20
2020-09-04T02:20
технологии
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong>QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять что-то "через QR-код" можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200904/831984945.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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технологии

Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код

02:20 04.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПроверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять что-то "через QR-код" можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
"Если вы перейдете по ссылке, которая ведет на подобный сайт, а затем введете платежные данные, подтвердите их паролем или cvc-кодом карты, то, в общем то, приложите значительные усилия, чтобы расстаться с деньгами", — объясняет эксперт.
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