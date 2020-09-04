https://ria.ru/20200904/qr-1576714105.html
Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять что-то "через QR-код" можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт, рассказал... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T02:20
2020-09-04T02:20
2020-09-04T02:20
технологии
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong>QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять что-то "через QR-код" можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200904/831984945.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии