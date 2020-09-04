https://ria.ru/20200904/qr-1576714105.html

Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код

QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять что-то "через QR-код" можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт, рассказал... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T02:20

2020-09-04T02:20

2020-09-04T02:20

технологии

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong>QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять что-то "через QR-код" можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200904/831984945.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии