Трамп придумал новое прозвище Байдену
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© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
© AP Photo / Matt York
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин.
Ранее в четверг Байден сразу по прибытию в Висконсин встретился с семьей Блейка и их адвокатами, встреча продолжалась около часа.
"Невидимый Джо сходит с самолета, хватает и трясет руку ошеломленного человека (как в старые добрые времена), потом той же рукой трогает свое лицо и маску", - описал Трамп в Twitter встречу Байдена с отцом Блейка.
Трамп написал фамилии своего оппонента как Hiden (похожее слово означает "спрятанный" или "невидимый"), тем самым намекая, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий.
Отказ от пожатия рук является одним из рекомендуемых правил во время пандемии коронавируса. Сам Трамп известен нелюбовью к рукопожатиям, он часто моет руки. В марте он признался в одном из интервью, что привык к этому только тогда, когда стал президентом и вынужден был часто приветствовать других таким образом.
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