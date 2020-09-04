https://ria.ru/20200904/prozvische-1576714588.html

Трамп придумал новое прозвище Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T03:26

2020-09-04T03:26

2020-09-04T03:26

дональд трамп

джо байден

москва

висконсин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575972738_119:0:2025:1072_1400x0_80_0_0_29fcd10834463408bd0fbdfe6fdbfa7b.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>.Ранее в четверг Байден сразу по прибытию в Висконсин встретился с семьей Блейка и их адвокатами, встреча продолжалась около часа.<a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп </a>написал фамилии своего оппонента как Hiden (похожее слово означает "спрятанный" или "невидимый"), тем самым намекая, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий.Отказ от пожатия рук является одним из рекомендуемых правил во время пандемии коронавируса. Сам Трамп известен нелюбовью к рукопожатиям, он часто моет руки. В марте он признался в одном из интервью, что привык к этому только тогда, когда стал президентом и вынужден был часто приветствовать других таким образом.

https://ria.ru/20200902/medvedev-1576620452.html

москва

висконсин

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, москва, висконсин, сша, в мире