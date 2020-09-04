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Трамп придумал новое прозвище Байдену
Президент США Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:26
2020-09-04T03:26
дональд трамп
джо байден
москва
висконсин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>.Ранее в четверг Байден сразу по прибытию в Висконсин встретился с семьей Блейка и их адвокатами, встреча продолжалась около часа.<a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп </a>написал фамилии своего оппонента как Hiden (похожее слово означает "спрятанный" или "невидимый"), тем самым намекая, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий.Отказ от пожатия рук является одним из рекомендуемых правил во время пандемии коронавируса. Сам Трамп известен нелюбовью к рукопожатиям, он часто моет руки. В марте он признался в одном из интервью, что привык к этому только тогда, когда стал президентом и вынужден был часто приветствовать других таким образом.
https://ria.ru/20200902/medvedev-1576620452.html
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дональд трамп, джо байден, москва, висконсин, сша, в мире

Трамп придумал новое прозвище Байдену

03:26 04.09.2020
6230
© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Matt York
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин.
Ранее в четверг Байден сразу по прибытию в Висконсин встретился с семьей Блейка и их адвокатами, встреча продолжалась около часа.
"Невидимый Джо сходит с самолета, хватает и трясет руку ошеломленного человека (как в старые добрые времена), потом той же рукой трогает свое лицо и маску", - описал Трамп в Twitter встречу Байдена с отцом Блейка.
Трамп написал фамилии своего оппонента как Hiden (похожее слово означает "спрятанный" или "невидимый"), тем самым намекая, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий.
Отказ от пожатия рук является одним из рекомендуемых правил во время пандемии коронавируса. Сам Трамп известен нелюбовью к рукопожатиям, он часто моет руки. В марте он признался в одном из интервью, что привык к этому только тогда, когда стал президентом и вынужден был часто приветствовать других таким образом.
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Дональд ТрампДжо БайденМоскваВисконсинСШАВ мире
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