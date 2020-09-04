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Стартовала третья волна конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"
Студенты российских вузов и ссузов вновь могут подать заявку на участие в конкурсе студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", в третьей волне конкурса им... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:44
2020-09-04T20:44
общероссийский народный фронт
алексей комиссаров
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Студенты российских вузов и ссузов вновь могут подать заявку на участие в конкурсе студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", в третьей волне конкурса им предложат на выбор 4507 кейсов от 1297 компаний, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"."Профстажировки 2.0" – совместный проект АНО "РСВ" и <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">ОНФ</a>. Его победители получают приглашения на практики и стажировки в компаниях-партнерах."Две волны конкурса дали нам 1142 победителя из 270 образовательных организаций. За это время мы наблюдали за тем, как яркие истории успеха побуждают новых участников рваться к победе. Они хотят не просто получить стажировку, но нацелены реализовывать свои проекты в конкретных компаниях. Найти для этого единомышленников и необходимые ресурсы. В этом раз партнеры проекта подготовили для них 4507 заданий в виде кейсов из реальной повестки", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>. Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" и нацелен на создание современного механизма взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя. По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов, второй – 636.
https://ria.ru/20200603/1572408117.html
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общероссийский народный фронт, алексей комиссаров, образование - общество

Стартовала третья волна конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"

20:44 04.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Студенты российских вузов и ссузов вновь могут подать заявку на участие в конкурсе студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", в третьей волне конкурса им предложат на выбор 4507 кейсов от 1297 компаний, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
"Профстажировки 2.0" – совместный проект АНО "РСВ" и ОНФ. Его победители получают приглашения на практики и стажировки в компаниях-партнерах.
"Две волны конкурса дали нам 1142 победителя из 270 образовательных организаций. За это время мы наблюдали за тем, как яркие истории успеха побуждают новых участников рваться к победе. Они хотят не просто получить стажировку, но нацелены реализовывать свои проекты в конкретных компаниях. Найти для этого единомышленников и необходимые ресурсы. В этом раз партнеры проекта подготовили для них 4507 заданий в виде кейсов из реальной повестки", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" и нацелен на создание современного механизма взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя. По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов, второй – 636.
Студенты - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня, 14:56
Более 5 тысяч студентов готовят работы на конкурсе "Профстажировки 2.0"
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Общероссийский народный фронтАлексей КомиссаровОбразование - Общество
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