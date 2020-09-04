https://ria.ru/20200904/produkty-1576798662.html

Росстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего

Апельсины в России в августе подорожали на 14,1%, цены на сахар за прошлый месяц увеличились на 2,8%, говорится в сообщении Росстата. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:30

2020-09-04T19:30

2020-09-04T19:30

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Апельсины в России в августе подорожали на 14,1%, цены на сахар за прошлый месяц увеличились на 2,8%, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>."В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так картофель подешевел на 19,6%, помидоры - на 15,6%, лук - на 14,9%, виноград - на 14,6%, яблоки - на 11,9%, огурцы - на 9,7%, капуста белокочанная - на 9,2%, морковь - на 9,1%", - говорится в сообщении."Вместе с тем наблюдался рост цен на апельсины - на 14,1%, овощи замороженные - на 0,6%, сухофрукты - на 0,4%", - добавляет статическое ведомство. В целом цены на овощи и фрукты снизились во всех регионах РФ, кроме <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> (там наблюдался рост на 1,8%). В 34 субъектах снижение цен составило 9% и более, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> - 18,4%, в Ярославской - 13,3%.Среди других продуктов в августе подешевело пшено (на 1,5%), куриные яйца (на 1%), мороженые кальмары (на 0,7%), мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) и стерилизованное молоко (на 0,6%), мясо кур, говяжья печень, соленая сельдь, гречневая крупа, сухие молочные смеси для детского питания, зефир, пастила, кофе и коньяк (на 0,2%)."Заметный рост потребительских цен отмечался на сахар-песок - на 2,8%. Подорожание на 3% и более отмечалось в 32 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). Более всего сахар-песок подорожал в <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермском крае</a> на 7,4% и 6,6% соответственно. Одновременно в 7 субъектах сахар-песок подешевел на 0,1% и более, в том числе в Чукотском автономном округе - на 1,7%", - добавляет статическое ведомство.Помимо этого, в августе наблюдалось увеличение цен на свинину (на 1,4%), баранину (кроме бескостного мяса, на 1%), рыбные консервы в томатном соусе, национальные сыры и брынзу (на 0,9%), отечественную икру лососевых рыб, овощные консервы, оливковое масло (на 0,8%).

https://ria.ru/20200317/1568703514.html

https://ria.ru/20200815/1575813258.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика