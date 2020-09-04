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https://ria.ru/20200904/prizrak-1576805328.html
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Жителей Находки удивило загадочное судно, выброшенное на берег в результате тайфуна "Майсак". По данным телеканала "Россия 1", "корабль-призрак" может... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:39
2020-09-04T22:40
кндр (северная корея)
тайфун "майсак"
находка
приморский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Жителей <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a> удивило загадочное судно, выброшенное на берег в результате <a href="https://ria.ru/category_tayfun-maysak/" target="_blank">тайфуна "Майсак"</a>. По данным телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, "корабль-призрак" может принадлежать КНДР.Пользователи Сети сделали из судна достопримечательность и порассуждали о загадочных обстоятельствах его появления. Так, некоторые предположили, что на борту находится экипаж, который не может сойти на берег из-за того, что судно арестовано. Другие назвали его заброшенным "кораблем-призраком". Один из пользователей порадовался, что теперь у жителей Находки есть "свой корабль".Ранее в двух районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за тайфуна "Майсак". Стихия стала причиной множества аварий, сбоев в транспортном сообщении, пострадали крыши и фасады домов. Также сообщается о трех погибших.
https://ria.ru/20200902/velikobritaniya-1576632508.html
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находка
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Новости
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РИА Новости
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Тайфун "Майсак" вынес на берег рыболовецкое судно
Тайфун "Майсак" вынес на берег рыболовецкое судно
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кндр (северная корея), тайфун "майсак", находка, приморский край, происшествия

В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"

22:39 04.09.2020 (обновлено: 22:40 04.09.2020)
12781
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Жителей Находки удивило загадочное судно, выброшенное на берег в результате тайфуна "Майсак". По данным телеканала "Россия 1", "корабль-призрак" может принадлежать КНДР.
Пользователи Сети сделали из судна достопримечательность и порассуждали о загадочных обстоятельствах его появления. Так, некоторые предположили, что на борту находится экипаж, который не может сойти на берег из-за того, что судно арестовано. Другие назвали его заброшенным "кораблем-призраком". Один из пользователей порадовался, что теперь у жителей Находки есть "свой корабль".
Ранее в двух районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за тайфуна "Майсак". Стихия стала причиной множества аварий, сбоев в транспортном сообщении, пострадали крыши и фасады домов. Также сообщается о трех погибших.
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