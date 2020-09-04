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Эксперт: антитела к коронавирусу после прививки сохраняются до двух лет
Антитела к коронавирусу после вакцинирования могут сохранятся в организме до двух лет, после прошедшей в легкой форме болезни - около 90 дней, заявил доктор... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:17
2020-09-04T15:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Антитела к коронавирусу после вакцинирования могут сохранятся в организме до двух лет, после прошедшей в легкой форме болезни - около 90 дней, заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта "<a href="https://national-health.ru/" target="_blank">Здоровье нации</a>" Дмитрий Еделев.Еделев уточнил, что порядка пяти стран заявили о готовности производить российскую вакцину, совокупное население этих стран порядка полумиллиарда. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, общество

Эксперт: антитела к коронавирусу после прививки сохраняются до двух лет

15:17 04.09.2020 (обновлено: 15:18 04.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Антитела к коронавирусу после вакцинирования могут сохранятся в организме до двух лет, после прошедшей в легкой форме болезни - около 90 дней, заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев.

"Антитела сохраняются до двух лет (после вакцинирования), во всяком случае теоретически они должны сохраняться, полтора года они должны точно держаться. Вы абсолютно правы, через три месяца примерно у трех из четырех переболевших COVID антитела уходят, это нормальная реакция, 90 дней - время циркулирования антител, но это означает, что все-таки иммунитет не стойкий", - заявил он в эфире канала "Россия 24".

Еделев уточнил, что порядка пяти стран заявили о готовности производить российскую вакцину, совокупное население этих стран порядка полумиллиарда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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