https://ria.ru/20200904/privivka-1576783577.html

Эксперт: антитела к коронавирусу после прививки сохраняются до двух лет

Антитела к коронавирусу после вакцинирования могут сохранятся в организме до двух лет, после прошедшей в легкой форме болезни - около 90 дней, заявил доктор... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:17

2020-09-04T15:17

2020-09-04T15:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Антитела к коронавирусу после вакцинирования могут сохранятся в организме до двух лет, после прошедшей в легкой форме болезни - около 90 дней, заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта "<a href="https://national-health.ru/" target="_blank">Здоровье нации</a>" Дмитрий Еделев.Еделев уточнил, что порядка пяти стран заявили о готовности производить российскую вакцину, совокупное население этих стран порядка полумиллиарда. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576782727.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество