Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html
Познер рассказал о жалости к США
Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал мнение, что сегодня США уже не являются примером для многих людей, как это было раньше. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:18
2020-09-04T13:07
россия
владимир познер
франция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678915_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_8b27e6ab82b7ca3e7186dfcd27d8c795.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> высказал мнение, что сегодня <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> уже не являются примером для многих людей, как это было раньше.Он вспомнил высказывание о том, что Америку и любили, и ненавидели, и боялись, но ее никогда не жалели. Сейчас же ситуация изменилась.Так, Познер обратил внимание на происходящие в США грабежи и поджоги."Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так", — цитирует его сайт "<a href="https://pozneronline.ru/2020/09/29170/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Познер Online</a>". Он отметил, что на улицу выходят сотни тысяч людей: значит, для этого есть причина.Он считает, что сейчас Америка как никогда разделена.Кроме того, телеведущий не до конца понимает, как страна может выйти из сложившейся ситуации."У меня есть четкое ощущение, что Америка, которая в течение довольно долгого времени была, безусловно, страной номер один, с точки зрения экономики и не только, постепенно идет под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у нее была", — отметил он.Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>.
https://ria.ru/20200820/1576015011.html
А я никогда не понимал как можно считать успешным то, что закредитованно больше всех в мире
101
Позднер похоже подсел на передачи Раша Тудей
58
22
россия
франция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678915_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_deb316acfbe0c71dd2e6d64c6dc329a2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир познер, франция, сша, в мире

Познер рассказал о жалости к США

11:18 04.09.2020 (обновлено: 13:07 04.09.2020)
21549
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал мнение, что сегодня США уже не являются примером для многих людей, как это было раньше.
Он вспомнил высказывание о том, что Америку и любили, и ненавидели, и боялись, но ее никогда не жалели. Сейчас же ситуация изменилась.
Так, Познер обратил внимание на происходящие в США грабежи и поджоги.
"Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так", — цитирует его сайт "Познер Online". Он отметил, что на улицу выходят сотни тысяч людей: значит, для этого есть причина.
Он считает, что сейчас Америка как никогда разделена.

"Ну, может, еще она была разделена так в 1860-х, когда была Гражданская война", — заявил Познер.

Кроме того, телеведущий не до конца понимает, как страна может выйти из сложившейся ситуации.
"У меня есть четкое ощущение, что Америка, которая в течение довольно долгого времени была, безусловно, страной номер один, с точки зрения экономики и не только, постепенно идет под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у нее была", — отметил он.
Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 05:33
Познер сравнил дружбу в России и США
138196104743
Обсудить 22
РоссияВладимир ПознерФранцияСШАВ мире
Популярные комментарии
А я никогда не понимал как можно считать успешным то, что закредитованно больше всех в мире
4 сентября, 11:31
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
8020105
Позднер похоже подсел на передачи Раша Тудей
4 сентября, 11:20
Pawel ZverevPawel Zverev
41901034
Рекомендуем
Пусковая установка Тополь
Россия уничтожит 18 стратегических ракет "Тополь"
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Блюдо из говядины
Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
В США белая женщина притворялась чернокожей
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Митинг против открытия школ в Нью-Йорке, США
Коронавирус убивает Нью-Йорк. Что будет с главным мегаполисом Америки
Российские рубли
Аналитики предсказали курс рубля к концу года
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Ящик для голосования в Майами, США
Избиратели под прикрытием: США обречены на "кровавый ноябрь"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Сергей Шойгу: очень хочу построить большой, красивый и удобный город
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Таким Ольга забрала приемного сына из Ёлочки
"Невесомый, как кукла". Почему крымский дом ребенка стал "концлагерем"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния