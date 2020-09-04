https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html

Познер рассказал о жалости к США

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал мнение, что сегодня США уже не являются примером для многих людей, как это было раньше. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:18

2020-09-04T11:18

2020-09-04T13:07

россия

владимир познер

франция

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> высказал мнение, что сегодня <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> уже не являются примером для многих людей, как это было раньше.Он вспомнил высказывание о том, что Америку и любили, и ненавидели, и боялись, но ее никогда не жалели. Сейчас же ситуация изменилась.Так, Познер обратил внимание на происходящие в США грабежи и поджоги."Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так", — цитирует его сайт "<a href="https://pozneronline.ru/2020/09/29170/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Познер Online</a>". Он отметил, что на улицу выходят сотни тысяч людей: значит, для этого есть причина.Он считает, что сейчас Америка как никогда разделена.Кроме того, телеведущий не до конца понимает, как страна может выйти из сложившейся ситуации."У меня есть четкое ощущение, что Америка, которая в течение довольно долгого времени была, безусловно, страной номер один, с точки зрения экономики и не только, постепенно идет под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у нее была", — отметил он.Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>.

https://ria.ru/20200820/1576015011.html

Ярослав Погодин А я никогда не понимал как можно считать успешным то, что закредитованно больше всех в мире 101

Pawel Zverev Позднер похоже подсел на передачи Раша Тудей 58

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россия

франция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир познер, франция, сша, в мире