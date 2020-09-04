https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html
Познер рассказал о жалости к США
Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал мнение, что сегодня США уже не являются примером для многих людей, как это было раньше. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:18
2020-09-04T11:18
2020-09-04T13:07
россия
владимир познер
франция
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> высказал мнение, что сегодня <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> уже не являются примером для многих людей, как это было раньше.Он вспомнил высказывание о том, что Америку и любили, и ненавидели, и боялись, но ее никогда не жалели. Сейчас же ситуация изменилась.Так, Познер обратил внимание на происходящие в США грабежи и поджоги."Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так", — цитирует его сайт "<a href="https://pozneronline.ru/2020/09/29170/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Познер Online</a>". Он отметил, что на улицу выходят сотни тысяч людей: значит, для этого есть причина.Он считает, что сейчас Америка как никогда разделена.Кроме того, телеведущий не до конца понимает, как страна может выйти из сложившейся ситуации."У меня есть четкое ощущение, что Америка, которая в течение довольно долгого времени была, безусловно, страной номер один, с точки зрения экономики и не только, постепенно идет под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у нее была", — отметил он.Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>.
https://ria.ru/20200820/1576015011.html
Ярослав Погодин
А я никогда не понимал как можно считать успешным то, что закредитованно больше всех в мире
101
Pawel Zverev
Позднер похоже подсел на передачи Раша Тудей
58
22
россия
франция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир познер, франция, сша, в мире
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Журналист и телеведущий Владимир Познер
высказал мнение, что сегодня США
уже не являются примером для многих людей, как это было раньше.
Он вспомнил высказывание о том, что Америку и любили, и ненавидели, и боялись, но ее никогда не жалели. Сейчас же ситуация изменилась.
Так, Познер обратил внимание на происходящие в США грабежи и поджоги.
"Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так", — цитирует его сайт "Познер Online
". Он отметил, что на улицу выходят сотни тысяч людей: значит, для этого есть причина.
Он считает, что сейчас Америка как никогда разделена.
"Ну, может, еще она была разделена так в 1860-х, когда была Гражданская война", — заявил Познер.
Кроме того, телеведущий не до конца понимает, как страна может выйти из сложившейся ситуации.
"У меня есть четкое ощущение, что Америка, которая в течение довольно долгого времени была, безусловно, страной номер один, с точки зрения экономики и не только, постепенно идет под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у нее была", — отметил он.
Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции
. Он жил в Соединенных штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию
.