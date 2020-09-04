https://ria.ru/20200904/pozhar-1576716706.html

Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила тысячу гектаров

Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 1 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:31

2020-09-04T08:31

2020-09-04T09:35

пожары в ростовской области

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 1 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Один природный пожар на общей площади 1000 гектаров продолжает действовать по состоянию на 06.00 пятницы в Тарасовском районе. По словам собеседника агентства, угрозы перехода огня на населенные пункты нет.<a href="https://ria.ru/category_pozhary-v-rostovskoy-oblasti" target="_blank">Природные пожары возникли</a> в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали. В четверг пожары были ликвидированы во всех районах, кроме Тарасовского.К тушению пожаров привлечены 480 человек и 130 единицы техники, из них 7 воздушных судов, в том числе от МЧС России 232 человека и 57 единиц техники, из них 4 воздушных судна.МЧС России по Ростовской области сообщило РИА Новости, что в 06.00 (мск) была проведена авиационная разведка, а с наступлением светлого времени суток возобновила работу авиация."Спланировано применение авиации в количестве 9 воздушных судов, в том числе от <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России 3 вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> и 1 самолет БЕ-200, 4 вертолета от <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> и 1 вертолёт Министерства обороны", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в течение прошедших суток воздушными судами было проведено 148 сбросов воды общим объемом более 440 тонн.Позже стало известно, что по состоянию на 9.00 площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 1,2 тысячи гектаров, об этом сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.

https://ria.ru/20200903/pozhar-1576676826.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожары в ростовской области, ростовская область, происшествия