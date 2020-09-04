https://ria.ru/20200904/pozhar-1576713018.html
Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Два человека погибли, девять домов сгорели при пожаре в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Макеевка, говорится в сообщении в РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T00:17
2020-09-04T00:17
2020-09-04T00:22
ситуация в днр и лнр
алексей кострубицкий
донецкая народная республика
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
макеевка
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли, девять домов сгорели при пожаре в подконтрольном самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республике</a> городе <a href="http://ria.ru/location_Makiyivka/" target="_blank" data-auto="true">Макеевка</a>, говорится в сообщении в официальном <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале главы ДНР <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pushilin/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Пушилина</a>."В Макеевке сгорело девять домов, погибли два человека", - говорится в сообщении.Причиной пожара министр <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> ДНР <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kostrubickijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кострубицкий</a> назвал жару и сильный ветер."Жара и сильный ветер способствовали тому, что во многих городах и районах возгорания трудно было потушить. Обычно в день ликвидируется до 50 пожаров, в последние дни их количество достигает 150. По словам министра, с особо сильными фронтами огня сегодня пожарным пришлось бороться в Шахтерском, Новоазовском районах и на границе Макеевки с Енакиево", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200902/donbass-1576652175.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, алексей кострубицкий, донецкая народная республика, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), макеевка, в мире