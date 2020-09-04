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Сербия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим
Сербия перенесёт своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим до июля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:22
2020-09-04T20:19
биньямин нетаньяху
иерусалим
сербия
тель-авив
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a> перенесёт своё посольство из <a href="http://ria.ru/location_Tel_Aviv/" target="_blank" data-auto="true">Тель-Авива</a> в Иерусалим до июля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямина Нетаньяху</a>."В результате усилий премьер-министра Нетаньяху по расширению дипломатических отношений Израиля и международному признанию Иерусалима в качестве столицы страны президент Сербии Александр Вучич объявил сегодня, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там своё представительство. Это первая европейская страна, открывшая посольство в Иерусалиме", - говорится в сообщении пресс-службы.Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за решение о переносе посольства в Иерусалим. "Я также хотел бы поблагодарить моего друга президента Трампа за его вклад в это достижение. Мы продолжим наши усилия по перемещению посольств большего числа европейских стран в Иерусалим", - цитирует заявление премьер-министра его пресс-служба.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов Израиль и самопровозглашенная Республика Косово установят дипломатические отношения.Сербская делегация во главе с президентом Вучичем находится с визитом в США, где проводит переговоры с "премьером" самопровозглашенной Республики Косово Авдулахом Хоти при посредничестве американской администрации.6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в мае 2018 года в город было перенесено посольство США. В сентябре 2019 года своё посольство в Иерусалим переместила Гватемала.Израильская сторона считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных.Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи большинство иностранных посольств располагаются в Тель-Авиве.Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.
https://ria.ru/20191215/1562420076.html
https://ria.ru/20200904/kosovo-1576798007.html
https://ria.ru/20200128/1563986959.html
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иерусалим
сербия
тель-авив
израиль
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биньямин нетаньяху, иерусалим, сербия, тель-авив, израиль, в мире

Сербия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

19:22 04.09.2020 (обновлено: 20:19 04.09.2020)
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Сербия перенесёт своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим до июля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"В результате усилий премьер-министра Нетаньяху по расширению дипломатических отношений Израиля и международному признанию Иерусалима в качестве столицы страны президент Сербии Александр Вучич объявил сегодня, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там своё представительство. Это первая европейская страна, открывшая посольство в Иерусалиме", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за решение о переносе посольства в Иерусалим. "Я также хотел бы поблагодарить моего друга президента Трампа за его вклад в это достижение. Мы продолжим наши усилия по перемещению посольств большего числа европейских стран в Иерусалим", - цитирует заявление премьер-министра его пресс-служба.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов Израиль и самопровозглашенная Республика Косово установят дипломатические отношения.
Сербская делегация во главе с президентом Вучичем находится с визитом в США, где проводит переговоры с "премьером" самопровозглашенной Республики Косово Авдулахом Хоти при посредничестве американской администрации.
6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в мае 2018 года в город было перенесено посольство США. В сентябре 2019 года своё посольство в Иерусалим переместила Гватемала.
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Израильская сторона считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных.
Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи большинство иностранных посольств располагаются в Тель-Авиве.
Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.
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Биньямин НетаньяхуИерусалимСербияТель-АвивИзраильВ мире
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