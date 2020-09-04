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Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
Полицейские, причастные к смерти афроамериканца Дэниела Пруда во время задержания в американском Рочестере, отстранены от должности, заявила мэр города Лавли... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T02:55
2020-09-04T02:56
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские, причастные к смерти афроамериканца Дэниела Пруда во время задержания в американском Рочестере, отстранены от должности, заявила мэр города Лавли Уоррен.Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.Местный телеканал <a href="https://www.rochesterfirst.com/" target="_blank">Rochester First</a> сообщил, что от работы отстранены семь правоохранителей.Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.
https://ria.ru/20200903/afroamerikanets-1576657245.html
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нью-йорк (штат), вашингтон (город), сша, в мире

Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы

02:55 04.09.2020 (обновлено: 02:56 04.09.2020)
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© Fotolia / mario beauregardПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Fotolia / mario beauregard
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Полицейские, причастные к смерти афроамериканца Дэниела Пруда во время задержания в американском Рочестере, отстранены от должности, заявила мэр города Лавли Уоррен.
Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.
"Я отстраняю сегодня этих полицейских вопреки рекомендации городского совета и призываю главного прокурора (штата Нью-Йорк – ред.) завершить расследование. Я понимаю, что полицейский профсоюз может подать в суд, это их право", - заявила Уоррен во время брифинга.
Местный телеканал Rochester First сообщил, что от работы отстранены семь правоохранителей.
Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 05:15
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
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Нью-Йорк (штат)Вашингтон (город)СШАВ мире
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