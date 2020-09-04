https://ria.ru/20200904/politseyskiy-1576714142.html

Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы

Полицейские, причастные к смерти афроамериканца Дэниела Пруда во время задержания в американском Рочестере, отстранены от должности, заявила мэр города Лавли... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T02:55

2020-09-04T02:55

2020-09-04T02:56

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вашингтон (город)

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские, причастные к смерти афроамериканца Дэниела Пруда во время задержания в американском Рочестере, отстранены от должности, заявила мэр города Лавли Уоррен.Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.Местный телеканал <a href="https://www.rochesterfirst.com/" target="_blank">Rochester First</a> сообщил, что от работы отстранены семь правоохранителей.Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.

https://ria.ru/20200903/afroamerikanets-1576657245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (штат), вашингтон (город), сша, в мире