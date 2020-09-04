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Экс-омбудсмена Олега Миронова похоронили на Троекуровском кладбище
Бывшего уполномоченного по правам человека в РФ Олега Миронова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе нынешнего... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:18
2020-09-04T17:31
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Бывшего уполномоченного по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Mironov_aktivist_Drugaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Олега Миронова</a> похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе нынешнего федерального омбудсмена <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Москальковой</a>.Экс-омбудсмен скончался 1 сентября, сообщила ранее Москалькова, отметив, что он был первым конституционным омбудсменом в РФ с 1998 по 2004 годы. Прощание с правозащитником прошло в морге ЦКБ №1 управделами президента.Москалькова также присутствовала на церемонии прощания.
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олег миронов (активист другая россия), татьяна москалькова, москва, общество

Экс-омбудсмена Олега Миронова похоронили на Троекуровском кладбище

17:18 04.09.2020 (обновлено: 17:31 04.09.2020)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинУполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов
Уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бывшего уполномоченного по правам человека в РФ Олега Миронова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе нынешнего федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.
Экс-омбудсмен скончался 1 сентября, сообщила ранее Москалькова, отметив, что он был первым конституционным омбудсменом в РФ с 1998 по 2004 годы. Прощание с правозащитником прошло в морге ЦКБ №1 управделами президента.
Москалькова также присутствовала на церемонии прощания.
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Олег Миронов (активист Другая Россия)Татьяна МоскальковаМоскваОбщество
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