https://ria.ru/20200904/pokhorony-1576792234.html

Экс-омбудсмена Олега Миронова похоронили на Троекуровском кладбище

Бывшего уполномоченного по правам человека в РФ Олега Миронова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе нынешнего... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:18

2020-09-04T17:18

2020-09-04T17:31

олег миронов (активист другая россия)

татьяна москалькова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Бывшего уполномоченного по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Mironov_aktivist_Drugaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Олега Миронова</a> похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе нынешнего федерального омбудсмена <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Москальковой</a>.Экс-омбудсмен скончался 1 сентября, сообщила ранее Москалькова, отметив, что он был первым конституционным омбудсменом в РФ с 1998 по 2004 годы. Прощание с правозащитником прошло в морге ЦКБ №1 управделами президента.Москалькова также присутствовала на церемонии прощания.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег миронов (активист другая россия), татьяна москалькова, москва, общество