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Володин поручил доработать законопроект о поиске людей по геолокации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам совместно с правительством доработать проект закона о поиске людей по геолокации,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:45

2020-09-04T13:45

2020-09-04T13:45

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> поручил профильным думским комитетам совместно с правительством доработать проект закона о поиске людей по геолокации, подготовив его к принятию во втором чтении, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по итогам встречи с членами Общественной палаты поручил обеспечить доработку соответствующего законопроекта."В настоящее время в Госдуме находится проект закона о поиске пропавших без вести людей по геолокации. В соответствии с задачей, которую поставил президент, профильным комитетам Госдумы по информационной политике, по безопасности и по финрынку дано поручение совместно с правительством и Общественной палатой доработать законопроект, подготовив его к рассмотрению во втором чтении", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы.Он подчеркнул, что когда без вести пропадает человек, счет идет на минуты."Заблудившийся в лесу грибник, ушедший из дома пожилой человек могут погибнуть. При этом, как показывает практика, большинство из пропавших имеют при себе мобильные телефоны. И использование сведений о месте нахождения абонента в сети – наиболее эффективный способ найти их как можно быстрее. Даже если в какой-то момент сеть пропала, можно определить последнее местоположение, когда телефон был в сети, и это значительно сузит круг поисков", - пояснил председатель Госдумы.Володин также напомнил, что год назад Госдума приняла закон о праве полицейских оперативно использовать геолокационные данные мобильных телефонов для поиска пропавших детей. Однако в отношении взрослых этот вопрос до сих пор не урегулирован, отметил спикер ГД.

https://ria.ru/20200417/1570161159.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество