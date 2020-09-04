https://ria.ru/20200904/pogoda-1576715802.html
В Москве в пятницу ожидается 23 градуса тепла
Облачная с прояснениями погода без осадков и до 23 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T07:51
2020-09-04T07:51
2020-09-04T07:51
россия
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общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Облачная с прояснениями погода без осадков и до 23 тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, москва, общество