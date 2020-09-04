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В Москве в пятницу ожидается 23 градуса тепла
Облачная с прояснениями погода без осадков и до 23 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T07:51
2020-09-04T07:51
россия
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Облачная с прояснениями погода без осадков и до 23 тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
россия
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россия, погода, москва, общество

В Москве в пятницу ожидается 23 градуса тепла

07:51 04.09.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и до 23 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе по-прежнему обусловится западной периферией относительно погожего антициклона...В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура в столице плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду", - сообщил Синенков.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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