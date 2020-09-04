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Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
Немецкая полиция обнаружила тела пяти детей в одной из квартир в доме в городе Золинген, сообщает телеканал n-TV. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T01:36
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москва
германия
дюссельдорф
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Немецкая полиция обнаружила тела пяти детей в одной из квартир в доме в городе Золинген, сообщает телеканал <a href="https://www.n-tv.de/" target="_blank">n-TV</a>.По словам министра внутренних дел земли Герберта Ройля, тела детей обнаружила днем в четверг бабушка, проживающая в другом городе. У дома в Золингене (земля Северный Рейн-Вестфалия) собрались кареты скорой помощи и полицейские машины, место происшествия оцеплено.Согласно заявлению Ройля, 27-летняя мать погибших детей пыталась покончить с собой на вокзале <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфа</a> вместе с 11-летним сыном. Женщина получила серьезные ранения и была доставлена в больницу, мальчик не пострадал.По данным полиции, погибшие братья и сестры находились в возрасте от одного до восьми лет. Выживший мальчик был отправлен к родственникам.Полиция подтвердила, что главной подозреваемой в гибели детей является их мать, немка по национальности. Причины их смерти пока не установлены.
https://ria.ru/20200903/ubiystvo-1576702292.html
москва
германия
дюссельдорф
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москва, германия, дюссельдорф, в мире

Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей

01:36 04.09.2020 (обновлено: 02:10 04.09.2020)
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© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Немецкая полиция обнаружила тела пяти детей в одной из квартир в доме в городе Золинген, сообщает телеканал n-TV.
По словам министра внутренних дел земли Герберта Ройля, тела детей обнаружила днем в четверг бабушка, проживающая в другом городе. У дома в Золингене (земля Северный Рейн-Вестфалия) собрались кареты скорой помощи и полицейские машины, место происшествия оцеплено.
Согласно заявлению Ройля, 27-летняя мать погибших детей пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа вместе с 11-летним сыном. Женщина получила серьезные ранения и была доставлена в больницу, мальчик не пострадал.
По данным полиции, погибшие братья и сестры находились в возрасте от одного до восьми лет. Выживший мальчик был отправлен к родственникам.
Полиция подтвердила, что главной подозреваемой в гибели детей является их мать, немка по национальности. Причины их смерти пока не установлены.
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