https://ria.ru/20200904/podozrenie-1576713754.html

Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей

Немецкая полиция обнаружила тела пяти детей в одной из квартир в доме в городе Золинген, сообщает телеканал n-TV. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T01:36

2020-09-04T01:36

2020-09-04T02:10

москва

германия

дюссельдорф

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Немецкая полиция обнаружила тела пяти детей в одной из квартир в доме в городе Золинген, сообщает телеканал <a href="https://www.n-tv.de/" target="_blank">n-TV</a>.По словам министра внутренних дел земли Герберта Ройля, тела детей обнаружила днем в четверг бабушка, проживающая в другом городе. У дома в Золингене (земля Северный Рейн-Вестфалия) собрались кареты скорой помощи и полицейские машины, место происшествия оцеплено.Согласно заявлению Ройля, 27-летняя мать погибших детей пыталась покончить с собой на вокзале <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфа</a> вместе с 11-летним сыном. Женщина получила серьезные ранения и была доставлена в больницу, мальчик не пострадал.По данным полиции, погибшие братья и сестры находились в возрасте от одного до восьми лет. Выживший мальчик был отправлен к родственникам.Полиция подтвердила, что главной подозреваемой в гибели детей является их мать, немка по национальности. Причины их смерти пока не установлены.

https://ria.ru/20200903/ubiystvo-1576702292.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, германия, дюссельдорф, в мире