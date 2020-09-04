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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200904/podmoskove-1576724693.html
В Подмосковье почти 40 тысяч строителей сдали тесты на коронавирус
Почти 40 тысяч рабочих, задействованных на строительных объектах Московской области, сдали тесты на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:07
2020-09-04T11:07
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Почти 40 тысяч рабочих, задействованных на строительных объектах Московской области, сдали тесты на <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусную</a> инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.Согласно распоряжению губернатора Московской области, на всех объектах региона строительные компании обязаны соблюдать стандарт организации работ в целях недопущения распространения инфекции. Помимо тестирования, в списке также находится организация пунктов питания с соблюдением дистанции между работниками, дезинфекция столов после каждого пользования, наличие одноразовой посуды, места для мытья рук, создание условий для соблюдения личной гигиены."Протестировано 39916 человек. Поступило 16278 результата тестов. Всего положительных результатов – 94, из которых 84 были зарегистрированы на строительстве жилых объектов", - сообщили в пресс-службе.Ранее глава ведомства Артур Гарибян сообщал, что стройки, где будет выявлена, коронавирусная инфекция не будут останавливаться. Инфицированный будет отправлен на изоляцию до выздоровления. Всего согласно данным пресс-службы на стройках Московкой области задействовано порядка 37 тысяч рабочих.
https://ria.ru/20200903/stroitelstvo-1576700041.html
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главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)

В Подмосковье почти 40 тысяч строителей сдали тесты на коронавирус

11:07 04.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Почти 40 тысяч рабочих, задействованных на строительных объектах Московской области, сдали тесты на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.
Согласно распоряжению губернатора Московской области, на всех объектах региона строительные компании обязаны соблюдать стандарт организации работ в целях недопущения распространения инфекции. Помимо тестирования, в списке также находится организация пунктов питания с соблюдением дистанции между работниками, дезинфекция столов после каждого пользования, наличие одноразовой посуды, места для мытья рук, создание условий для соблюдения личной гигиены.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 18:10Новости Подмосковья
Рабочие группы по вопросам строительства создадут в Подмосковье
"Протестировано 39916 человек. Поступило 16278 результата тестов. Всего положительных результатов – 94, из которых 84 были зарегистрированы на строительстве жилых объектов", - сообщили в пресс-службе.
Ранее глава ведомства Артур Гарибян сообщал, что стройки, где будет выявлена, коронавирусная инфекция не будут останавливаться. Инфицированный будет отправлен на изоляцию до выздоровления. Всего согласно данным пресс-службы на стройках Московкой области задействовано порядка 37 тысяч рабочих.
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Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)
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