https://ria.ru/20200904/podmoskove-1576724693.html

В Подмосковье почти 40 тысяч строителей сдали тесты на коронавирус

Почти 40 тысяч рабочих, задействованных на строительных объектах Московской области, сдали тесты на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:07

2020-09-04T11:07

2020-09-04T11:07

новости подмосковья

главгосстройнадзор

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Почти 40 тысяч рабочих, задействованных на строительных объектах Московской области, сдали тесты на <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусную</a> инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.Согласно распоряжению губернатора Московской области, на всех объектах региона строительные компании обязаны соблюдать стандарт организации работ в целях недопущения распространения инфекции. Помимо тестирования, в списке также находится организация пунктов питания с соблюдением дистанции между работниками, дезинфекция столов после каждого пользования, наличие одноразовой посуды, места для мытья рук, создание условий для соблюдения личной гигиены."Протестировано 39916 человек. Поступило 16278 результата тестов. Всего положительных результатов – 94, из которых 84 были зарегистрированы на строительстве жилых объектов", - сообщили в пресс-службе.Ранее глава ведомства Артур Гарибян сообщал, что стройки, где будет выявлена, коронавирусная инфекция не будут останавливаться. Инфицированный будет отправлен на изоляцию до выздоровления. Всего согласно данным пресс-службы на стройках Московкой области задействовано порядка 37 тысяч рабочих.

https://ria.ru/20200903/stroitelstvo-1576700041.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)