В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:05 04.09.2020 (обновлено: 03:15 04.09.2020)
0
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Санкт-Петербург", проект "Лада"
Подводная лодка "Санкт-Петербург", проект "Лада". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
К настоящему времени построена головная лодка проекта 677 "Лада" под названием "Санкт-Петербург", которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ. Две другие лодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" строятся уже более 15 лет.
"Нам очень хочется разобраться с фундаментальными проблемами, которые мы имеем по этим лодкам, потому что технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования. Из-за этого завершение строительства первых двух серийных кораблей идет с отставанием. Уперлись в невозможность передачи лодок в том виде, в котором они сейчас есть. Как только эта проблема будет решена, то будем готовиться к завершению строительства", - сказал Рахманов.
Между тем на прошедшем форуме "Армия-2020" заключен новый контракт на строительство одной лодки "Лада". На предыдущей выставке "Армия-2019" был заключен контракт на строительство еще двух лодок этого проекта, закладка которых задерживается.
Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.
16 декабря 2019, 09:05Подлодки "Лада" строятся по улучшенному проекту, заявил глава верфи