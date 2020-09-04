https://ria.ru/20200904/podlodki-1576714262.html

В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"

Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T03:05

2020-09-04T03:05

2020-09-04T03:15

россия

кронштадт

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

москва

безопасность

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости в пятницу глава <a href="http://ria.ru/organization_Obedinjonnaja_sudostroitelnaja_korporacija/" target="_blank">Объединенной судостроительной корпорации</a> (ОСК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Rakhmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Рахманов</a>.К настоящему времени построена головная лодка проекта 677 "Лада" под названием "Санкт-Петербург", которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ. Две другие лодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" строятся уже более 15 лет.Между тем на прошедшем форуме "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" заключен новый контракт на строительство одной лодки "Лада". На предыдущей выставке "Армия-2019" был заключен контракт на строительство еще двух лодок этого проекта, закладка которых задерживается.Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

https://ria.ru/20191216/1562426412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кронштадт, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, москва, безопасность