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В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:05
2020-09-04T03:15
россия
кронштадт
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
москва
безопасность
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости в пятницу глава <a href="http://ria.ru/organization_Obedinjonnaja_sudostroitelnaja_korporacija/" target="_blank">Объединенной судостроительной корпорации</a> (ОСК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Rakhmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Рахманов</a>.К настоящему времени построена головная лодка проекта 677 "Лада" под названием "Санкт-Петербург", которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ. Две другие лодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" строятся уже более 15 лет.Между тем на прошедшем форуме "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" заключен новый контракт на строительство одной лодки "Лада". На предыдущей выставке "Армия-2019" был заключен контракт на строительство еще двух лодок этого проекта, закладка которых задерживается.Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.
https://ria.ru/20191216/1562426412.html
россия
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россия, кронштадт, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, москва, безопасность

В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"

03:05 04.09.2020 (обновлено: 03:15 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Санкт-Петербург", проект "Лада"
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Подводная лодка "Санкт-Петербург", проект "Лада". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
К настоящему времени построена головная лодка проекта 677 "Лада" под названием "Санкт-Петербург", которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ. Две другие лодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" строятся уже более 15 лет.

"Нам очень хочется разобраться с фундаментальными проблемами, которые мы имеем по этим лодкам, потому что технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования. Из-за этого завершение строительства первых двух серийных кораблей идет с отставанием. Уперлись в невозможность передачи лодок в том виде, в котором они сейчас есть. Как только эта проблема будет решена, то будем готовиться к завершению строительства", - сказал Рахманов.

Между тем на прошедшем форуме "Армия-2020" заключен новый контракт на строительство одной лодки "Лада". На предыдущей выставке "Армия-2019" был заключен контракт на строительство еще двух лодок этого проекта, закладка которых задерживается.
Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки Кронштадт проекта 677 Лада на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2019
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РоссияКронштадтАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияМоскваБезопасность
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