https://ria.ru/20200904/poboi-1576779866.html

Жительницу Кировской области заподозрили в истязании детей

Жительницу Кировской области подозревают в истязании сына и дочери, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:34

2020-09-04T14:34

2020-09-04T14:34

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости.</strong> Жительницу <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> подозревают в истязании сына и дочери, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По версии следствия, в период с сентября 2019 года по май 2020 года 36-летняя жительница города Слободского в ходе ссор наносила побои своим несовершеннолетним детям - 9-летнему мальчику и 13-летней девочке.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.В свою очередь прокуратура Кировской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением) и статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)."Органами прокуратуры Кировской области проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики... при осуществлении полномочий по месту проживания детей, при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, проводимой с ними работе", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20200529/1572169063.html

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия