https://ria.ru/20200904/pobeg-1576726685.html

На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:36

2020-09-04T11:36

2020-09-04T11:36

сахалинская область

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.По данным Следственного управления следственного комитета РФ по Сахалинской области, ребенок был помещен в учреждение в 2018 году сроком на три года.В ведомстве добавили, что в ходе проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие об оказании сотрудниками дома-интерната услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, которые повлекли гибель ребёнка. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20200819/1575963692.html

https://ria.ru/20200726/1574935080.html

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, происшествия