На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната
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Детский сад. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
"В рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц ГКУ "Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", в том числе по соблюдению порядка нахождения воспитанников в учреждении, обеспечении их безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.
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По данным Следственного управления следственного комитета РФ по Сахалинской области, ребенок был помещен в учреждение в 2018 году сроком на три года.
"Третьего сентября малолетний в соответствии с распорядком трудового дня находился на прогулке и через ограждение интерната самовольно покинул территорию учреждения. В результате поисковых мероприятий поздно вечером тело мальчика обнаружено в реке Тымь, расположенной на расстоянии примерно 800 метров от территории дома-интерната, смерть ребенка наступила в результате утопления", - сообщили в СУСК.
В ведомстве добавили, что в ходе проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие об оказании сотрудниками дома-интерната услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, которые повлекли гибель ребёнка. Возбуждено уголовное дело.
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