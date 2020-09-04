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На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната
Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:36
2020-09-04T11:36
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.По данным Следственного управления следственного комитета РФ по Сахалинской области, ребенок был помещен в учреждение в 2018 году сроком на три года.В ведомстве добавили, что в ходе проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие об оказании сотрудниками дома-интерната услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, которые повлекли гибель ребёнка. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20200819/1575963692.html
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сахалинская область
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сахалинская область, происшествия

На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

11:36 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Детский сад. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
"В рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц ГКУ "Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", в том числе по соблюдению порядка нахождения воспитанников в учреждении, обеспечении их безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.
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По данным Следственного управления следственного комитета РФ по Сахалинской области, ребенок был помещен в учреждение в 2018 году сроком на три года.
"Третьего сентября малолетний в соответствии с распорядком трудового дня находился на прогулке и через ограждение интерната самовольно покинул территорию учреждения. В результате поисковых мероприятий поздно вечером тело мальчика обнаружено в реке Тымь, расположенной на расстоянии примерно 800 метров от территории дома-интерната, смерть ребенка наступила в результате утопления", - сообщили в СУСК.
В ведомстве добавили, что в ходе проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие об оказании сотрудниками дома-интерната услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, которые повлекли гибель ребёнка. Возбуждено уголовное дело.
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