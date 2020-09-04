https://ria.ru/20200904/pobeda-1576794286.html

Более миллиона человек по всему миру приняли участие в "Диктанте Победы"

Более миллиона человек по всему миру приняли участие в "Диктанте Победы", сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия", которая выступает организатором акции. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:59

2020-09-04T17:59

2020-09-04T17:59

единая россия

андрей турчак

московская область (подмосковье)

азия

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Более миллиона человек по всему миру приняли участие в "Диктанте Победы", сообщили в пресс-службе партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", которая выступает организатором акции.Акция на знание истории Великой Отечественной войны "Диктант Победы" прошла 3 сентября."В 2020 году "Диктант Победы" написало более миллиона человек. Из них только очно – более 450 тысяч", - говорится в сообщении.В прошлом году акция собрала более 150 тысяч участников. В 2020 году число площадок акции увеличили более чем в шесть раз: в 2019 году их было 1,6 тысячи, а сейчас — больше 11 тысяч. Площадки открыли во всех населенных пунктах страны, где живет больше пяти тысяч человек.Более ста площадок организовали за рубежом. К "Диктанту Победы" присоединились десятки стран Европы, <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a>, впервые "Диктант Победы" прошел в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>."Рекорд по количеству участников поставили в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>. В "Крокус Экспо" собралось одновременно 1583 участника. Достижение внесли в Книгу рекордов России", - сообщили в пресс-службе ЕР.Ранее секретарь генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a> сообщил, что "Диктант Победы" будут проводить и в следующем году, возможно, в день начала Великой Отечественной войны 22 июня.

https://ria.ru/20200903/diktant-1576689320.html

московская область (подмосковье)

азия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, андрей турчак, московская область (подмосковье), азия, сша, общество